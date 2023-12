A cena contro la solitudine 

«Le relazioni sociali sono alla base per il benessere della terza età e festeggiare uno dei giorni più attesi dell’anno tutti insieme è la dimostrazione di una società che intende combattere la piaga della solitudine». Così l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa spiega il perché si sia deciso insieme all’associazione “Auser Iglesias”, di dare la possibilità a chi lo desiderasse e ne avesse il bisogno, di trascorrere e festeggiare la notte di San Silvestro con un veglione. Il “Capodanno della solidarietà” si terrà nella sala Rita Lepori e i cento posti disponibili si sono esauriti nel giro di pochi giorni, la dimostrazione non solo della necessità di voler stare insieme, ma anche del gran numero di persone che senza l’evento organizzato e coordinato dall’Auser, avrebbero con ogni probabilità passato la festività in solitudine.

Tante richieste

«Continuano ad arrivarci richieste di adesione, ma siamo al limite della capacità del locale purtroppo. - spiega il presidente dell’Auser Iglesias Franco Locci. - Lo spazio è stato messo a disposizione dall’amministrazione comunale e sono certo che se avessimo avuto una sala più grande, l’avremo riempita». I soci, i volontari e non solo, il veglione organizzato dall’associazione ospiterà decine di persone sole: «Cucineremo noi, ci occuperemo di tutti i dettagli per festeggiare nel migliore dei modi - prosegue Locci - ci sarà un ricco pasto, lo spumante, e non mancherà la musica ed il ballo. Ci impegnano costantemente per riuscire a dare una mano a chi necessita d’aiuto, anziani per la maggiore, ma anche persone più giovani che non possono permettersi i costi di un viaggio per raggiungere le strutture sanitarie del cagliaritano».

La cena

Per il presidente Locci riuscire a riunire così tante persone alla stessa tavola, condividere il cibo, scambiarsi le opinioni, passare qualche ora all’insegna della spensieratezza, equivale ad una rivincita su una società che tende sempre più spesso a trascurare le relazioni. «In futuro abbiamo l’intenzione di organizzare altri eventi del genere, anche slegati dalle tradizionali feste. - ammette l’assessora Scarpa - è invece un ottimo metodo per favorire l’aggregazione e come in questo caso, tendere la mano a chi necessita di un sostegno».

