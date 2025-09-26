VaiOnline
Telecomando
27 settembre 2025 alle 00:21

A cena con il Cagliari 

Dopo le belle vittorie contro Parma e Lecce, il Cagliari prova a rendere piacevole il sabato sera degli sportivi sardi. Alle 20.45, alla Unipol Domus, i rossoblù di Pisacane affrontano una delle favorite per lo scudetto, l’Inter del centrocampista cagliaritano Nicolò Barella, guidata in panchina dal rumeno Cristian Chivu. A partire dalle 20.15, su Radiolina, Carlo Alberto Melis accompagnerà gli ascoltatori verso il fischio d’inizio, mentre alla voce di Lele Casini sarà affidata la radiocronaca della partita, valida per la quinta giornata di Serie A. Al termine, sino alle 23.45, con un’ampia finestra su Videolina, il dopo partita, nel quale troveranno spazio le conferenze stampa, i commenti e il parere dei tifosi.

