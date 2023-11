A cavallo sul Monte Ortobene 

Ci sono anche due sentieri, immersi nei boschi tra panorami mozzafiato e passaggi naturalistici suggestivi cheportano sino a Sa Radichina. Entrambi partiranno dal nuovo centro equestre che a breve sorgerà a Farcana. Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato il bando per la progettazione dell’impianto. A disposizione ci sono quasi 300 mila euro di fondi regionali dal progetto Rimonte, per ridare vita ad uno degli sport eco-sostenibili nella Zes. Complessivamente si tratta di oltre 15 mila metri quadrati di area dove sarà ripristinato e ampliato il Centro Equestre già attivo negli anni ’70. «È uno dei tanti interventi di infrastrutturazione del polo sportivo e valorizzazione di Farcana, fondamentale crocevia sentieristico dove si incontrano i percorsi a piedi, in mountain bike e a cavallo», spiega il sindaco Andrea Soddu.

Il progetto

Il bando (scadenza delle domande fissata per il 10 novembre), prevede l'esecuzione dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza per un centro equestre moderno, capace di diventare un polo attrattivo per appassionati. Prevista la direzione, un maneggio, la giostra per riscaldare i cavalli, un tondino (piccolo maneggio per domare ed addestrare puledri o far sfogare senza problemi i cavalli più esuberanti), un fienile, una scuderia, un’area per il lavaggio e la ferratura, il paddock (da quasi cinquemila metri quadrati), un campo in sabbia per manifestazioni (da duemila metri) e un campo verde da ottomila metri.

Ora gli interventi

Sull’Ortobene la giunta guidata da Andrea Soddu aveva scommesso già dal primo mandato, ora attende che la progettazione porti i primi frutti. Lo stesso primo cittadino spiega: «Il progetto parte da Rimonte, finanziato nel 2021 dalla Regione. Ora per incassare le risorse servono i progetti definitivi. Abbiamo un’ampia gamma di interventi a Farcana con una spesa di 400 mila euro per l’efficientamento energetico della piscina, mezzo milione per il campo sportivo di calcio, più quelli del centro equestre, 50 mila euro per la creazione di un punto astronomico. La zona dove nascerà il centro equestre - prosegue – è un punto particolarmente panoramico sul versante che guarda Orune e Lollove, è collegata a Jacu Piu e alla casermetta di Marreri. L’ostello della gioventù offre un servizio in più a un’area che vogliamo abbia un alto pregio ambientale e sportivo». Soddu ricorda che Rimonte, complessivamente, contempla risorse per 3,15 milioni. «Finanze per la rete fognaria, pista pedonale laterale sino a Sa’e Lodè, che si collega alla ciclabile e per l’arredo urbano del parco».

«L’investimento per il centro equestre – spiega l’assessora Valeria Romagna – è di 277 mila euro, da lì partiranno i due sentieri in cui si potrà andare anche a cavallo. Entrambi raggiungono Sa Radichina, larghi e belli lunghetti. Per permettere la fruizione mista bisogna stare entro certi parametri di fondo e larghezza e non si può fare ovunque, prima dobbiamo garantire la sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA