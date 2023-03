A cavallo sui sentieri sardi: percorso di fede e solidarietà 

In viaggio a cavallo lungo le strade della Gallura per raccogliere fondi da devolvere in beneficienza. Dopo il periplo dell’Italia iniziato nel 2021, 6 mila chilometri percorsi in 15 mesi, il cavaliere Cristian Moroni arriva sull’isola in sella alla sua cavalla Furia e fa tappa a Olbia, Loiri Porto San Paolo, San Teodoro e Budoni. Romano di nascita ma cresciuto a Santu Lussurgiu, il quarantenne fondatore della Cristian e Furia ODV si definisce un barbone moderno ma a ispirare il suo cammino sono la fede e la voglia di aiutare il prossimo.

Sta percorrendo il suo singolare viaggio senza soldi e senza un programma preciso con il solo scopo di effettuare ad ogni tappa una cena benefica con il supporto delle associazioni locali. Dopo una prima serata organizzata ad Olbia, la notte trascorsa a Loiri e il passaggio di ieri lungo le vie del centro di San Teodoro, questa sera ci sarà una cena di beneficienza a Budoni, organizzata in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Sardigna Equitours e l’associazione Pedagogika Onlus di Posada, a cui saranno devoluti i proventi della serata. «Grazie all’amore e alla solidarietà ricevuti durante il viaggio in Italia è nata l’idea di fondare una ODV – racconta il cavaliere – e lo scopo è contattare le associazioni del territorio e devolvere il ricavato di ogni cena alle realtà locali che ne hanno più bisogno».

