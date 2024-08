A Catzola il premio Nuvoletti 

A Pietro Catzola il Premio Nuvoletti. Il cuoco del Quirinale, originario di Triei, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento da Raffaele Sestu, presidente della sezione ogliastrina dell’Accademia della cucina italiana. Un cuoco d’eccezione, che dal 1989 lavora nel Palazzo presidenziale.

Il suo percorso professionale l’ha raccontato in un libro (Il cuoco dei presidenti) che Catzola ha presentato venerdì sera nella sala congressi dell’Hotel Arbatasar. Coordinato dal giornalista Tonio Pillonca, il momento letterario è stato preceduto dagli interventi di Sestu, Bastianino Mossa, presidente nazionale della Fasi (Federazione associazioni sarde in Italia), Antonio Fraghì, delegato per Sassari dell’Accademia italiana della cucina, e dell’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu. Sono intervenuti anche il consigliere regionale Salvatore Corrias e i sindaci di Triei e Tortolì, Anna Assunta Chironi e Marcello Ladu. (ro. se.)

