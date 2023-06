A Castello la nuova edizione di “arteXarte"  

È Castello la sede della quinta edizione di “arteXarte”. Nata da un'idea degli assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive e Turismo, la rassegna di arti visive coinvolge sette artisti e altrettante attività commerciali che hanno messo a disposizione le loro vetrine per esporre le opere.

Quattro le attività coinvolte: in via Lamarmora Majola, ospita l'opera in grafite e colorazione digitale “Guardian of the night” di Fabio Sanna Sorresu, un soggetto ispirato all'immaginario arcaico di maschere e costumi sardi. All’”Osteria di Castello” c’è “Love pills, altered states of shopping”, olio su carta di Gianluca Sanna, un'opera legata al tema del feticismo delle merci. “La Plazuela” accoglie l'olio su tela “Notturno in vela” di Silvana Marongiu e “La Bottega delle meraviglie” con la scultura poetica ispirata allo Zibaldone “La Macchina per scrivere di Giacomo Leopardi”, dell'artista Paul Sark. In via Santa Croce “Pani e Casu” ospita Giulia Atzeri e la sua opera in acrilico e tecnica mista, tratta dalla serie “Prove di resistenza”, al Libarium Nostrum c’è la scultura in fil di ferro “Avatar-suicide” di Giacomo Spada, una riflessione sul rapporto nevrotico con la tecnologia algoritmica; “Bottega Comus” ospita l'opera in china, acquerello e markers su carta “Il Portale di sant'Antonio Abate”, di Giancarlo Sanna, una rappresentazione di una bellezza architettonica della città.

RIPRODUZIONE RISERVATA