Arzachena. Domani l’Arzachena gioca il match più importante (sinora) dell’anno. Nella semifinale dei playoff della Serie D sfiderà la Casertana allo stadio “Alberto Pinto” per conquistare l’accesso alla finale. Fischio d’avvio alle 14,30 per una gara secca che, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, prevede i supplementari ma non i rigori: se il risultato non dovesse cambiare passerà il turno la squadra che si è piazzata meglio in campionato. Quella campana. Dunque gli smeraldini devono vincere.

È probabilmente il momento migliore per gli uomini di Marco Nappi, che arrivano all’appuntamento reduci da sei vittorie consecutive e imbattuti da aprile. Nelle ultime nove giornate hanno conquistato più punti di Sorrento e Paganese, prima e seconda della classe, dimostrando che con l’organico al completo, come sostenuto anche dal direttore generale del club Antonello Zucchi, avrebbero potuto ambire alla vittoria finale. Gli avversari viceversa dopo un filotto di sette vittorie, che sembrava averli rilanciati verso la vetta, hanno perso quattro volte in sei gare e salvato la terza posizione nel recupero dell’ultimo incontro.

Tra i galluresi sarà protagonista il centrocampista guspinese Luca Manca, 24 anni, indispensabile per il tecnico ex giocatore della Fiorentina. Scoperto quattro anni fa da Zucchi, uno dei migliori talent scout e dirigenti in circolazione, ha giocato nel Guspini, nell’Arbus e nel Tortolì ed è l’attuale vicecapitano.

Con la Casertana è una sfida complicata.

«Finalmente. La partita più attesa e bella della stagione. La affronteremo come abbiamo affrontato le gare di campionato. Siamo finalmente al completo e in questo finale di stagione abbiamo acquisto certezze. Andiamo a Caserta senza ansia».