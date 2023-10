Stasera, alle 14.30, andrà in onda la terza puntata di “CasaCus Cagliari a Radiolina” con Andrea Matta.

Ospiti in studio: Francesco Mola (nella foto), rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, per parlare dei Welcome Days di Unica e dei progetti che legano l'Ateneo cagliaritano e il Cus Cagliari, Alessio Correnti, project manager di Ateneika per presentare AteneiKa DeKa, in programma oggi e domani al Cus Cagliari e per raccontare le novità sullo sport universitario.

