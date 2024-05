A “CasaCus Cagliari” lo sport dell’Università 

Questo pomeriggio alle 14.30 andrà in onda “CasaCus Cagliari a Radiolina”. Ospiti in studio di Andrea Matta (foto) : l’insegnante di yoga Florencia Martin e il maestro di Ashtanga Yoga, Ramiro Ventura, presenteranno il workshop che si terrà nel weekend a Sa Duchessa; il direttore tecnico del settore tennis Michele Petruzzo e Edoardo Gola di Recyclerie per parlare del “Cus Open”, un tuffo negli anni Novanta. Durante il programma, le rubriche e la presentazione del fine settimana sportivo del Cus Cagliari.