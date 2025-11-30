A “CasaCUS Cagliari” con Andrea Matta 

Questo pomeriggio alle alle 15 in diretta su Radiolina andrà in onda la decima puntata stagionale di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. In studio: il fiorettista Diego Ruggeri e la spadista Eleonora Cocco per parlare della stagione del settore scherma tra allenamenti e gare nazionali. Con Ivan Onnis parleremo della nuova edizione della Cagliari Respira, la mezza maratona di Cagliari, in programma domenica 7 dicembre. Conduce: Andrea Matta.