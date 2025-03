Oggi alle 15 andrà in onda una nuova puntata di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L’Unione Sarda

In studio: i pallavolisti Stefano Gozzo, Benedetta Lusci e Federico Deiana per raccontarci la stagione del volley a Sa Duchess" tra regular season e playoff promozione; il docente di Ginecologia e Ostetricia dell’Unviersità degli Studi di Cagliari Stefano Angioni per parlare dell'ENDometriosis March 2025. Conduce Andrea Matta.