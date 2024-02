A “CasaCUS Cagliari” con Andrea Matta 

Oggi alle 14.30 andrà in onda la settimana puntata di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, sui social del CUS Cagliari e L'Unione Sarda e in differita sul Canale 99 del digitale terrestre. Ospiti in studio: i tecnici Federico Xaxa e Dora Rivieccio per parlare dalla prima squadra di basket, impegnata nel campionato di serie B femminile; il tecnico Emiliano Garau e le giocatrici Anita Melis e Valentina Caredda ci racconteranno l’avventura della squadra femminile nel campionato di A2 di hockey su prato.