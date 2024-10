A casa tre italiani Oggi Berrettini,  Musetti e Arnaldi 

Falsa partenza per la nutrita pattuglia italiana nell'Atp Master 1000 di Parigi Bercy, con le sconfitte di Luciano Darderi, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Darderi (43 Atp) è stato eliminato 6-3, 6-4 dall'olandese Tallon Griekspoor. Il match si è rivelato complicatissimo, contro un avversario che ha infilato 19 ace in 10 turni di battuta. Rimpianti anche per Fognini (79), bravo a superare le qualificazioni ma che poi si è fermato sul più bello contro Alexander Bublik, russo di nascita e kazako di passaporto. Il ligure si è trovato sul 5-5 in entrambi i set, subendo il break e cedendo 7-5, 7-5. Sconfitta anche per il qualificato Sonego (52): 7-6(4), 6-3 dal cileno Nicolas Jarry. Match in equilibrio nel primo set, deciso al tiebreak. Nel secondo, il sudamericano è più freddo nei momenti decisivi e si invola verso il secondo turno. E nel tabellone ci sono altri cinque italiani, a partire da Jannik Sinner, ovviamente numero 1 del tabellone che, dopo il bye all'esordio, affronterà il vincente tra lo statunitense Ben Shelton e il qualificato francese Corentin Moutet. Primo turno non semplice per Matteo Arnaldi (38), che sfida il danese Holger Rune, numero 13 del seeding. Lorenzo Musetti (numero 16 del mondo e del torneo) inizia il suo cammino contro il tedesco Jan Lennard Struff, mentre per Matteo Berrettini (36) c'è l'australiano Alexei Popyrin: in palio un match di secondo turno contro il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 4. Flavio Cobolli (32) cercherà di rovinare la festa al francese Richard Gasquet.

Italiane nel mondo

Mentre Jasmine Paolini raggiunge la quarta posizione mondiale, quattro italiane sono in giro per il mondo. Due sul cemento cinese: nel 250 di Jiujiang, la testa di serie numero 7 Lucia Bronzetti (77) esordisce contro la thailandese Sawangkaew, mentre Martina Trevisan (136) affronterà la cinese Zheng. Sempre sul cemento, ma nel 250 di Merida, in Messico, match impegnativo per Lucrezia Stefanini (163), che sfida la tedesca Niemeier, 4 del seeding. Sempre in SudAmerica, ma sulla terra battuta boliviana, nel 125 di Santa Cruz, Nuria Brancaccio (211, tesserata per il Tc Cagliari) affronta la spagnola Gormaz.



