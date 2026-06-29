VaiOnline
Sardara.
30 giugno 2026 alle 00:21

A Casa Pilloni decine di giovani artisti E arrivano anche gli auguri di Jovanotti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il museo Casa Pilloni ospita la mostra “Attraverso i miei occhi”, nata dalla collaborazione tra la cooperativa Villa Abbas, e Lo specchio Dan di Domusnovas, centro dedicato ai disturbi dell’alimentazione di giovani. Un percorso di pitture, fotografe, poesie e racconti che invita a riflettere su coloro che combattono una battaglia spesso invisibile. In ciascuna opera, i ragazzi hanno immortalato l’esperienza durante una visita al sito nuragico di Sant’Anastasia. Una delle ospiti scrive: “Il pozzo, cioè la fonte dei dolori, era un luogo dove le persone si recavano per curarsi e liberasi dalla sofferenza”. La curatrice dell’esposizione, Elena Mameli, ricorda «l’importanza di unire il patrimonio culturale e il benessere psicofisico». Agli artisti sono arrivati gli auguri del cantante, Lorenzo Jovanotti: «Ragazzi, vi auguro di guardare sempre avanti, con i vostri occhi, sono il vostro futuro, se lo volete”. La mostra è visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 19, fino a settembre».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Todde: per sostituirli ricorreremo a incentivi e contratti a termine

Addio ai medici a gettone, pronto soccorso sguarniti

Personale sanitario supplente, l’Anticorruzione: «In due anni l’Isola ha speso quasi 330 milioni» 
Marco Noce
Meteo

«Rischiamo un’estate infernale»

Cagliari da bollino rosso nonostante l’allerta temporali in quasi tutta l’Isola 
Roberto Carta
La carriera

Il Palio parla sardo: 7 fantini in corsa

“Tittia” scelto dalla contrada dell’Aquila per il “suo” Diodoro 
Giuseppe Deiana
Giustizia

Trasferiti i primi boss: «Entro l’anno l’Isola sarà la terra dei 41 bis»

Al via il piano Kairos per distribuire i 750 condannati al carcere duro 
e.fr.
L’intervista

Meloni torna in tv: «La destra al Colle, tabù da superare»

La premier ospite a Rete 4 Renzi: vuole il Quirinale 