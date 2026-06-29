A Casa Pilloni decine di giovani artisti E arrivano anche gli auguri di Jovanotti 

Il museo Casa Pilloni ospita la mostra “Attraverso i miei occhi”, nata dalla collaborazione tra la cooperativa Villa Abbas, e Lo specchio Dan di Domusnovas, centro dedicato ai disturbi dell’alimentazione di giovani. Un percorso di pitture, fotografe, poesie e racconti che invita a riflettere su coloro che combattono una battaglia spesso invisibile. In ciascuna opera, i ragazzi hanno immortalato l’esperienza durante una visita al sito nuragico di Sant’Anastasia. Una delle ospiti scrive: “Il pozzo, cioè la fonte dei dolori, era un luogo dove le persone si recavano per curarsi e liberasi dalla sofferenza”. La curatrice dell’esposizione, Elena Mameli, ricorda «l’importanza di unire il patrimonio culturale e il benessere psicofisico». Agli artisti sono arrivati gli auguri del cantante, Lorenzo Jovanotti: «Ragazzi, vi auguro di guardare sempre avanti, con i vostri occhi, sono il vostro futuro, se lo volete”. La mostra è visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 19, fino a settembre».

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