A Casa Piga musica e convivialità sotto le stelle  

Nell’ultimo sabato di luglio, sotto il cielo stellato del giardino di Casa Piga, in via Delle More 44 a Sant’Isidoro, arriva Unconformity. Si tratta è la rilettura musicale dei prodotti discografici dei Morphine di Boston (anni Novanta) nati dalla spinta di Mark Sandman. In questa attività di traduzione musicale e testuale, gli ambienti creati da chitarra e loop station e l'utilizzo del sardo cantato, cambiano coordinate e prospettive. I paesaggi sonori sviluppati, creano una drammaturgia dei luoghi differente da quella originale.Il concerto sarà anche occasione per restituire al pubblico i risultati dell'indagine sul movimento al termine di una residenza artistica con Ornella d'Agostino condotta a Cagliari e San Sperate nell'ambito delle attività dell'Accademia del Tempo.

L’appuntamento è per le 20. È necessario prenotare al 347.733 8427 (Michela) o al 338 362 3510 (Cesare) per garantire la propria presenza. L’evento, come di consueto, sarà accompagnato da una cena conviviale, dove ogni partecipante è invitato a portare una pietanza e una bevanda da condividere. In linea con l'impegno verso la sostenibilità ambientale, l'uso di stoviglie usa e getta è vietato, incoraggiando l'uso di quelle riutilizzabili. Questo approccio non solo promuove il rispetto per l'ambiente ma crea anche un'atmosfera di convivialità e scambio culturale.

