A Casa Pani la tombolata per gli anziani 

Dopo il successo dello scorso anno, anche per l'Epifania 2024 Casa Pani a Monserrato è pronta ad ospitare la “tombolata sociale”, organizzata dalle associazioni che gestiscono il centro di aggregazione in collaborazione con l’assessorato comunale delle Politiche sociali nell’ambito della manifestazione "Pauli Christmas", il calendario di eventi delle festività natalizie.

L’appuntamento tanto atteso dagli anziani è per domani - venerdì 5 gennaio - a partire dalle ore 17 nella struttura di via degli Scipioni. La decisione di far svolgere l'evento ludico a Casa Pani non è casuale ma è dovuta proprio alla grande partecipazione alla tombolata dell'anno scorso, quando decine di persone, perlopiù pensionati, hanno espresso la propria soddisfazione per aver trascorso una serata divertente in occasione dell'Epifania.

Il centro di aggregazione ha riaperto le sue porte i primi di gennaio del 2023, dopo tre anni di chiusura a causa della pandemia. La struttura è stata completamente rinnovata e vengono svolte attività prevalentemente ludiche (come partite a carte) per consentire alle persone più in là con l'età, di vivere momenti di convivialità e socializzazione. È gestita da Pgs Sardegna, Associazione Folklorica aps e Pianeta Educativo Virgo Asd.

