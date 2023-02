A casa oltre un chilo di marijuana 

Da tempo gli inquirenti pensavano che quella insospettabile casalinga nascondesse a casa sua della droga. Venerdì pomeriggio il blitz dei poliziotti nell’abitazione di Maria Melis, 56 anni, di Capoterra. Nel corso della perquisizione sono stati trovati nascosti dietro l’armadio della camera da letto un chilo e 300 grammi di marijuana, contenuta all’interno di buste per il sottovuoto. La droga è stata sequestrata insieme a 700 euro in contanti, presumibilmente provento di spaccio, almeno secondo i sospetti degli inquirenti, e una bilancia elettronica di precisione.

Maria Melis è stata arrestata in flagranza di reato per spaccio di droga. Ieri mattina davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Cagliari si è svolta l’udienza con rito per direttissima: l’arresto è stato convalidato e la donna (difesa dall’avvocato Riccardo Floris) adesso è ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo.

Da tempo gli investigatori stanno cercando di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’hinterland di Cagliari e a Capoterra, ritenuta da tempo una importante piazza di questo smercio illegale. (i. m.)

