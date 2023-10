A Casa Olla è già festa: accesi gli alberi di Natale 

Fuori è estate ma a Casa Olla è già Natale. Anche se il clima non è quello ideale, nell’antica domus di via Porcu sono già arrivati Babbo Natale e gli Elfi.

E qualche giorno fa con tanto di cerimonia, sono stati accesi gli alberi di Natale che accompagneranno gli ospiti che arriveranno per assistere a tutto il calendario di iniziative del periodo di fine anno.

«Lo so, è ancora estate», dice la titolare di Casa Olla Mary Porta, «ma avevamo tanta voglia di dare già un po’ di atmosfera natalizia. In fin dei conti il Natale dura sempre troppo poco, per questo ci piace cominciare a celebrarlo con largo anticipo».

Anche perché le iniziative che accompagneranno alla festa più attesa dell’anno, cominceranno già sabato prossimo 14 ottobre con l’associazione Steampunk Sardegna che proporrà una mostra di articoli e oggetti steampunk rigorosamente fatti a mano, una mostra di costumi e una performance dal vivo di pittura e di body painting con soprese a tema natalizio.

«E nei prossimi mesi ci saranno tante iniziative», aggiunge Porta, «stiamo ancora preparando il calendario ma di certo ci saranno i cori con le tradizionali musiche di Natale e tanto altro».

Di certo i bambini possono già imbucare le letterine per Babbo Natale nella cassetta sistemata come sempre nel giardino di Casa Olla.

