A Casa Ofelia inizia l’era Cossa 

Folla ieri sera a Casa Ofelia, la storica dimora che per un giorno è stata il cuore di Sestu. Scelta dal neo sindaco Michele Cossa per la prima del Consiglio comunale uscito dalla tornata elettorale del 7 e 8 giugno. Ad aprire la seduta è stata la sindaca uscente Paola Secci, ora assessora all’Istruzione («con grande emozione e senso di responsabilità»), a sancire il passaggio di testimone col suo successore, amico e compagno di partito dei Riformatori.

Le prima parole

«Sento davvero il peso di questa fascia, non è mia, me l’avete affidata», ha detto Cossa, prima di aggiungere: «Siamo in un luogo simbolico, qui dovevano sorgere delle palazzine, invece il Comune è riuscito ad acquistarlo. Se siamo qui lo dobbiamo anche al lavoro di Salvatore Pisu», ha detto, in riferimento allo storico assessore sestese. Nelle scorse settimane ci erano state infatti alcune polemiche soprattutto sui social e da parte di ambienti vicini all’opposizione, per la scelta di Casa Ofelia, un luogo ritenuto “poco istituzionale” rispetto al Municipio. Tra le novità previste l’introduzione delle deleghe anche ai consiglieri. E poi due priorità: «Strade e scuole», ha sintetizzato Cossa. Inoltre «a breve mi incontrerò con i vertici di Arst e Asl, ho già preso contatto con Abbanoa. Sul fronte case popolari parleremo anche con Area. Affronteremo i problemi con metodo, con l’ascolto e il confronto».

Porcu presidente

I consiglieri poi hanno eletto il nuovo presidente, Federico Porcu dei Riformatori, il vice presidente Roberta Argiolas, e il secondo vice, Michela Mura. «La nostra assemblea sarà una casa delle istituzioni», ha detto Porcu, «eserciterò questo ruolo con assoluta imparzialità».

Poi la sfilata di consiglieri e consigliere che hanno tenuto un discorso. Per prima Roberta Argiolas: «Ho accettato questo ruolo per imparare, e studiare ancora». Francesco Serra, neo assessore all’ambiente, ha ringraziato per il risultato «un’affluenza così grande è un segno importante, non era scontato». E poi Fabio Pisu: «Più di tremila voti sono un risultato importante e ne saremo degni». E ancora Valentina Meloni: «In noi troverete un’opposizione attenta, e collaborativa». Tra i temi toccati in diversi interventi, il periodo di campagna elettorale, pieno anche di discussioni accese, soprattutto sui social, in anonimo. Matteo Taccori ha parlato di «attacchi dietro il muretto a secco», invitando tutti ad «una franca collaborazione». Emozionata poi Cinzia Manunza, al suo primo intervento come consigliera di Avs: «Un grande orgoglio, affronterò questo mandato con umiltà, sarà un’opposizione per il bene di Sestu».

Gli obiettivi

Massimiliano Bullita, nuovamente assessore all’Urbanistica e vicesindaco ha parlato del nuovo piano particolareggiato del centro storico, mentre Mario Alberto Serrau, ancora assessore alle Politiche Sociali, ha commentato: «Questo risultato è figlio dell’impegno di tutti noi». Assente Michela Mura, leader dell’opposizione, che tuttavia ha lasciato un intervento: «Il nostro lavoro sarà rigoroso, saremo vigili e intransigenti», mentre Mario Ziulu ha ricordato l’importanza che la Pro Loco e altre associazioni abbiano una sede. Confermati tutti gli altri assessori, Sandra Licheri al bilancio, Roberta Recchia al Verde e ai Quartieri Periferici. «Da oggi comincia il nostro lavoro, e faremo sedute anche a Cortexandra e ad Ateneo», ha chiuso Cossa.

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