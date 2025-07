A Casa Ofelia c’è il festival letterario 

Appuntamento domani alle 19 con lo scrittore Carlo Sorgia a Casa Ofelia in via Parrocchia, per conoscere il suo ultimo libro, “Io sono Melania”, pubblicato da Grafica del Parteolla. L’evento è organizzato dalla Fidapa di Sestu, in collaborazione con la Casa Rosa per il Festival Internazionale della Lettura Sociale, e anticipa la rassegna “Letture d’autunno”.

Il romanzo si ispira a fatti realmente accaduti. Un inno al coraggio per tutte le donne che sanno decidere il proprio futuro, nonostante le mille pressioni di società e famiglia.

Cagliaritano, classe 1949, Sorgia ha all’attivo tanti romanzi, racconti, poesie. Saranno presenti la presidente Fidapa di Sestu Michela Sedda, che leggerà alcuni brani, Maristella Casula di La Casa Rosa, la sindaca Paola Secci, la protagonista Melania Piano, e la nipote, che porta il suo nome. Ingresso libero.

