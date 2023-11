A Casa Ofelia  8mila presenze per Halloween 

Ottomila presenze in due giorni a Casa Ofelia. Parlano di un grande successo, i numeri della festa di Halloween sestese organizzata dalla Pro Loco, per la prima volta in questa sede.

La storica dimora si è riempita di bambini e adulti che esploravano le stanze e il giardino con ambientazioni ispirate a horror o fantastici come Stranger Things, L’Esorcista o The Nun, grazie a scenografie curate e figuranti realistici e vitali nell’aspetto e nell'interpretazione, il tutto allestito dalla sestese Anna Paola Mureddu.

Fuori tantissimo traffico, gestito dalla Polizia Locale. Entusiasta il presidente della Pro Loco Mario Ziulu: «Un grande successo di pubblico che ha visto protagonisti soprattutto i bambini, in gran parte in maschera. Possiamo considerarci più che soddisfatti. La stanchezza è stata premiata dalla presenza divertita di migliaia di persone, tantissime giunte dall'hinterland».

