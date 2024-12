A Casa Ligas si fa festa con la tradizione 

Tutto pronto per la prima edizione di “Natale sotto l’albero della tradizione”, in programma a Casa Ligas, nel cuore del centro storico di Selargius. Una delle dimore più antiche della città che apre le porte durante il periodo pre natalizio, in attesa di diventare una casa museo visitabile tutto l’anno.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale archeologia sarda - Acuas - insieme ai proprietari della casa: Gigi Ligas con la moglie Maria Forresu. Con loro ci sarà Maria Giusta Pittau che farà da guida durante le visite a Casa Ligas. Tre fine settimana in calendario: dal 6 all’8 dicembre, dal 13 al 15, e dal 20 al 22. Questo venerdì l’inaugurazione alle 16: l’evento - spiegano gli organizzatori - «celebra la magia delle festività natalizie in uno dei luoghi più suggestivi di Selargius». Al centro del cortile ci sarà «un maestoso albero di Natale decorato con ornamenti artigianali creati dagli artisti locali. L’atmosfera sarà arricchita da esposizioni di opere del proprio ingegno, realizzate con maestria e ispirate alle tradizioni del territorio». Spazio anche a laboratori creativi e momenti di intrattenimento. «Un’occasione unica per immergersi nella cultura selargina e celebrare il Natale con creatività e spirito di comunità».

