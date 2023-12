A casa il ragazzo accoltellato 

È arrivata la notizia che tutti aspettavano a Capoterra: il quindicenne ferito con una coltellata da un quattordicenne dieci giorni fa all’uscita di scuola finalmente è tornato a casa. Ieri pomeriggio è stato dimesso dall’ospedale Brotzu, dove era stato ricoverato in gravi condizioni poco dopo il ferimento vicino alla fermata dell’autobus nei pressi dell’istituto “Sergio Atzeni” di Capoterra.

Le cure

Sono stati giorni di preoccupazione sia per lui, capace per fortuna di reagire benissimo alle cure degli specialisti, sia per il quasi coetaneo che da quel giorno si trova nel carcere minorile di Quartucciu con l’accusa di tentato omicidio. «In questa triste vicenda, in questo grave fatto, le vittime sono due, il ferito e il feritore», ha scritto il preside Maurizio Pibiri in una lettera pubblicata nel sito della scuola.

Decisivo per salvare la vita al quindicenne accoltellato era stato il primo soccorso di una insegnante che aveva tamponato la ferita fermando l’emorragia con un giubbotto in attesa dell’intervento dell’elisoccorso. Quindi il trasporto al Brotzu e il ricovero.

Nell’ospedale cagliaritano il giovane ha attraversato un complesso percorso di una settimana sotto attenta osservazione, a seguito di un intervento chirurgico mirato a prevenire danni gravi causati dalla coltellata alla gola. L'intervento, eseguito d’urgenza lunedì sera, ha salvato il giovane dal pericolo di morire, grazie alla ricostruzione della zona in cui erano stati lacerati i vasi sanguigni. La precisione e la prontezza di questo intervento hanno protetto il giovane da possibili complicazioni più gravi permettendogli di superare con successo la fase critica della sua guarigione.

Terapia e recupero

tutto è bene quel che finisce bene, ma il quindicenne ferito dovrà essere seguito costantemente dai medici: nonostante la guarigione in corso, lo studente dovrà assumere una cardioaspirina per il resto della vita. La sua salute sarà soggetta ad ulteriori accertamenti medici nei prossimi giorni, poiché l’organismo si prepara a un cammino di recupero e adattamento a nuove necessità a seguito dell'evento traumatico.

E adesso si aspetta l’altra buona notizia: il rientro in classe. In ragazzo guarito dopo il ferimento potrà farlo probabilmente dalla prossima settimana. Più lungo sarà il percorso del feritore: la speranza è che i ragazzi possano riconciliarsi e gettarsi alle spalle questo brutto episodio.

