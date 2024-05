A casa di Spinelli 200mila euro in contanti 

GENOVA. A casa dell’imprenditore Aldo Spinelli, indagato nell’inchiesta per corruzione assieme al governatore Giovanni Toti e all’ad (sospeso) di Iren ed ex presidente dell’authority portuale Paolo Signorini, la Finanza ha trovato 200mila euro in contanti, una parte dei 570mila di cui la gip Paola Faggioni ha disposto il sequestro preventivo, chiesto anche nei confronti di Signorini e del figlio di Spinelli, Roberto, perché «profitto dei reati di corruzione contestati».

Il video

Intanto è passata la prima notte ai domiciliari per il governatore Toti, che attende di incontrare l’avvocato Stefano Savi. «Chi ha potuto sentirlo - ha detto il presidente ad interim Alessandro Piana - mi ha detto che il presidente è sereno e disposto a collaborare e a chiarire tutto quello che c’è da chiarire». In un video diffuso dalla Regione, Savi dice che Toti sta studiando le carte e spiegherà «forme che hanno potuto indurre equivoci ma che in realtà non hanno mai sconfinato in nulla di illecito». Il gip ha fissato per domani l’interrogatorio di garanzia di Toti, mentre il capo di gabinetto Matteo Cozzani e Spinelli verranno sentiti sabato. Oggi sarà il turno di Paolo Signorini, che è nel carcere di Marassi.

«Non fate nomi»

Nell’ordinanza si legge anche che tra i finanziatori di Change, la fondazione che faceva capo a Toti, e il Comitato Giovanni Toti, oltre agli imprenditori portuali ci sono quelli che si occupano di rifiuti. Come Pietro Colucci, che nel 2021 in provincia di Savona gestiva discariche per rifiuti speciali non pericolosi. Per gli investigatori tra il 2016 e il 2020 aveva finanziato con 195 mila euro Toti. E ieri si è appreso che è indagato pure il commissario del porto Paolo Piacenza per abuso d’ufficio.Intanto le intercettazioni fanno spuntare il sospetto che nell’indagine ci sia una talpa. Il 30 settembre del 2020 i fratelli Arturo e Italo Testa, iscritti a FI in Lombardia e ora sospesi, vengono a Genova per incontrarsi con alcune persone della comunità riesina. Un uomo che «viene riconosciuto in Umberto Lo Grasso (consigliere comunale totiano) dice a Testa: “Vedi che stanno indagando, non fate nomi e non parlate al telefono”. Testa dice: “Sì lo so, non ti preoccupare... L’ho stutato (spento in dialetto, ndr)”. Questa condotta - scrive il gip - appare integrare il delitto di favoreggiamento personale». Chi aveva avvisato Lo Grasso?

