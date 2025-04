A casa di Samson il cellulare di Ilaria 

Roma. C’è un nuovo, ennesimo, colpo di scena nel femminicidio di Ilaria Sula, la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate dal suo ex Mark Samson il 26 marzo scorso a Roma. Il 23enne, che dopo l’arresto ha confessato il delitto, nei giorni scorsi ha ammesso nel corso di un colloquio con i suoi difensori di non avere gettato via il cellulare della ragazza, come aveva invece sostenuto in un primo momento. E ha fornito agli inquirenti gli elementi per poterlo trovare.

La scoperta

Il telefono non era dunque finito in un tombino ma si trovava nell’appartamento di via Homs, nel quartiere africano, teatro della drammatica aggressione. Lo smartphone, che il ragazzo afferma di avere consegnato alla madre (indagata per concorso in occultamento di cadavere), è stato individuato nella stanza da letto dei genitori di Samson. I pm della procura capitolina hanno già disposto la copia forense dello smartphone, che dovrà essere ora analizzato così come sta avvenendo da alcuni giorni per il telefono di Samson, il tablet e il pc della ragazza. Per chi indaga, dalle verifiche potrebbero arrivare risposte forse determinanti per fare chiarezza, una volta per tutte, su giorno e orario della morte. La versione fornita dal ragazzo, nel corso della sua confessione fiume dopo il fermo, non ha convinto gli inquirenti. Il giovane ha spiegato di avere aggredito la sua ex la mattina del 26 marzo dopo che la ragazza era rimasta a dormire da lui. Ha sostenuto di avere portato la colazione in camera ad Ilaria la mattina successiva e di averla colpita dopo aver letto sul cellulare della ragazza alcuni messaggi di un altro giovane.

L’aiuto

Dopo il brutale delitto Samson ha ripulito la scena del crimine, aiutato dalla madre Nors Man Lapaz. Nell’interrogatorio la donna ha raccontato quei momenti. «Mi ha aperto la porta. La faccia di Mark non era la sua. Lui era rosso, tremava forte. Ho avuto paura che facesse del male anche a me». La donna ha raccontato di avere visto Ilaria «con la faccia a terra» ma di non esser entrata nella stanza. Poi Samson è andato lei. «È venuto nella mia stanza e mi ha chiesto “mamma abbiamo una valigia grande?”, io gli ho indicato dove si trovava». Nei giorni successivi all'omicidio Samson, per depistare le ricerche, ha continuato ad inviare messaggi dal cellulare di Ilaria. Ora toccherà agli investigatori “far parlare” quel telefono.

