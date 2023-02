A casa della mamma nascondeva pistola, fucile e passamontagna 

Accusato di detenzione abusiva di armi e munizioni, un operaio di 36 anni di Selargius, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu. L’indagato deve anche rispondere di “violazione dei provvedimenti di allontanamento della casa familiare” e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati della persona offesa.

Il tutto è iniziato con una denuncia-querela formalizzata presso la stazione di Selargius dalla madre, perseguitata del giovane. Nella particolare ultima circostanza i militari sono accorsi presso l'abitazione della donna dove poco prima si era presentato il giovane, nonostante gli obblighi a suo carico decisi tempo da dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Cagliari per maltrattamenti in famiglia.

Nella circostanza si è potuto accertare che nella camera da letto che il trentaseienne utilizzava vi erano 8 cartucce per fucile da caccia calibro 16, una pistola scacciacani calibro 22 ed una cuffia in tessuto di colore nero sulla quale erano stati creati due fori per gli occhi e uno per il naso. Il materiale è stato sequestrato dai carabinieri. L’operazione è stata coordinata dal tenente Ignazio Cabras, comandante del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Sulla vicenda è stata anche informata la Procura della Repubblica di Cagliari.

È questo l’ennesimo episodio che deriva da maltrattamenti in famiglia nell’hinterland cagliaritano dove negli ultimi anni sono state denunciate o arrestate diverse decine di persone. Con vittime spesso i genitori, le mogli e anche altri familiari degli indagati.

