A casa coi cuccioli: l’sos dal canile  

«Non sappiamo più cosa fare, siamo arrivati al punto di portare dei cuccioli a casa perché non possiamo lasciarli nel canile. Abbiamo una macchina in prestito solo sino a domenica. Da lunedì dovremo anche risolvere il problema degli spostamenti. Siamo veramente preoccupati, perché siamo soli»: Nicole Lutzu, giovanissima, parla nel soggiorno della sua abitazione, a Tempio, mentre nutre con un biberon un cagnolino di poche settimane. Gli altri cuccioli sono in un trasportino, vicino al divano. Dice Nicola Brozzu, compagno della ragazza: «Ce li hanno portati le guardie ecozoofile, sono stati abbandonati e li teniamo a casa, non abbiamo alternative». I due ragazzi (lei di Trinità, lui di Valledoria) sono dipendenti della società (della Penisola) che ha in carico il canile comunale di Tempio. Da gennaio non percepiscono lo stipendio e da ottobre dell’anno scorso, quando hanno iniziato a lavorare, usano le loro risorse personali per acquistare cibo, medicinali, materiale vario destinato ai cani ospitati nella struttura comunale. Ma i soldi della coppia (i risparmi messi da parte) sono finiti, i due ragazzi non possono aggiustare la loro utilitaria. Dice Nicole: «Ora nel canile ci sono una sessantina di animali, in tutto ne abbiamo accudito un centinaio. Siamo soli, le prestazioni della veterinaria che ci seguiva, e che ha lavorato a lungo gratuitamente, non sono state pagate e ovviamente il rapporto di lavoro si è interrotto. Ci siamo rivolti al Comune di Tempio, con segnalazioni formali, ma non abbiamo avuto risposte. La Asl di Olbia, la Polizia locale di Tempio e i Carabinieri sono a conoscenza di tutto. Non ce la facciamo più, fisicamente ed economicamente. Non sappiamo sino quando potremo andare avanti ancora».

