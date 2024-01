A Casa Cara il museo del paesaggio 

Lavori al rush finale in via Fratelli Bandiera, nel cuore del centro storico di Selargius, dove a breve sarà inaugurato l’ecomuseo del paesaggio. Una vetrina per la cultura e le tradizioni del paese diventato città, ricavata in quella che era una delle dimore più antiche del territorio, casa Cara, acquista dal Comune e al centro di un progetto di restyling costato poco meno di 2 milioni euro finanziati con il Patto per il Sud. «Fra pochi il museo mesi sarà pronto per l’inaugurazione», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, «speriamo di poterlo utilizzare per la prossima edizione del Matrimonio selargino».

Il progetto

Spazio a tradizioni e storia di Selargius, ma non solo. «Un museo intercomunale che documenterà e conserverà la memoria storica del nostro territorio e dei Comuni che aderiranno», sottolinea Argiolas. In vetrina la filiera del vino, dalla coltivazione alla produzione, da inserire negli spazi dell’ex cantina e nel portico della casa campidanese: l’idea è quella di avere un museo che - attraverso un percorso di pannelli didascalici e l’esposizione di antichi manufatti - mostri le diverse fasi di lavorazione per ottenere il vino. Spazio anche alla tradizione del matrimonio selargino che sarà ospitata dentro la struttura e lungo il viale d’accesso: accanto alla cucina sono previsti quadri parlanti con sensori che proporranno le proiezioni di filmati sui rituali dello sposalizio, mentre nel loggiato la proiezione su muro del corteo nuziale. Nel primo piano della casa di via Fratelli Bandiera, invece, ci sarà la rievocazione dell’antico sposalizio con la vestizione della sposa.

Il cantiere

Il cantiere è alle battute finali. «Mancano gli infissi, la sistemazione del cortile, e le ultime rifiniture che devono tenere conto dei dettagli storici da preservare all’interno della casa», spiega l’assessore. Nei giorni scorsi la ditta che sta eseguendo i lavori per conto del Comune ha chiesto una proroga di quindici giorni - sino al 4 febbraio - per le perizie necessarie previste prima dell’ultimo step di lavori previsti nel progetto. «Poi si procederà con i collaudi e l’inaugurazione, speriamo il prima possibile», aggiunge l’esponente della Giunta Concu. Nel frattempo si pensa già al futuro della struttura insieme a Casa Putzu, l’ex Caserma Cavalleggeri e l’ex scuola elementare di via Dante: tre edifici storici all’interno di un grande polo museale che valorizzerà il patrimonio selargino anche in chiave turistica, e con ricadute per tutte le diverse attività del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA