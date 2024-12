A Carpi si rivede la Torres vincente 

Carpi 1

Torres 2

Carpi (4-3-2-1) : Sorzi; Tcheuna, Panelli, Zagnoni,Verza (14' st Rossini), Contiliano (25' st Sereni), Mandelli (6' pt Puletto), Figoli: Cortesi, Saporetti (25' st Sall); Gerbi. In panchina Pezzolato, Lorenzi, Calanca, Cecotti, Mazzazli, Amayah, Nardi, Puletto, Stanzani. All. Serpini.

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante (1' st Coccolo); Zecca, Giorico, Brenta, Guiebre; Masala (9' pt Diakite), Fischnaller (40' st Casini), Scotto (19' st Varela). In panchina Petriccione, Fabriani,Liviero, Zambataro, Nanni. All. Greco.

Arbitro : Luongo di Napoli.

Reti : primo tempo 19' Guiebre, 21' Zecca, 46' Saporetti.

Note . Ammoniti Mercadante, Coccolo, Puletto, Tcheuna. Guiebre, Sall. Recupero 2'pt-4' st.

Rieccola la Torres vincente. Il “colpaccio” per 2-1 sul campo (malmesso) del Carpi interrompe il digiuno che durava da cinque partite. Successo meritato e voluto con i rossoblù di Greco che mai si sono accontentati del punteggio ma hanno cercato sempre la terza rete.

Match strano, iniziato con due infortuni. Palla persa da Giorico e Mercadante deve fermare al limite dell'area il capitano Mandelli, e l'esperto centrocampista di casa si fa male ed esce poco dopo. Un minuto più tardi anche Masala deve abbandonare il campo per infortunio e con l'ingresso di Diakite la Torres si propone con l'abituale tridente offensivo, con Scotto che svaria su tutto il fronte. Nel finale il tecnico Greco è tornato all'idea di partenza col centrocampo a cinque, inserendo Casini al posto dello stremato Scotto.

La partita

Al 16' contropiede di Guiebre che si fa 50 metri a sinistra, serve Scotto in area che appoggia dietro per il tiro di Giorico: respinge Sorzi. Guiebre è un flagello sulla sinistra e al 19' da posizione defilata effettua un tiro-cross basso: segna con il leggero aiuto di una deviazione di Contiliano. Il raddoppio due minuti dopo: lancio di Antonelli dalla trequarti, Zecca scappa a Verza e sull'uscita del portiere la mette in diagonale. Al 26' Fischnaller di testa sfiora il palo sinistro.

Al 35' Cortesi sfugge ad Antonelli girandosi bene, evita anche Mercadante ma conclude a lato. Al 43' incornata di Zagnoni angolata e volo prodigioso di Zaccagno. Proprio in chiusura il Carpi accorcia: palla dentro per Zerbi che quasi sul fondo crossa, l'arbitro vede un tocco di Mercadante col braccio e concede il rigore. Batte Saporetti, respinge Zaccagno, ma riprende la punta e insacca.

Nella ripresa, la Torres si riversa nell'area del Carpi. Al 56' Fischnaller in scivolata non arriva per colpire la palla. Al 61' sugli sviluppi di un corner girata di Fischnaller sul portiere. Gran cross di Scotto al 62' per l'incornata di Fischnaller: miracolo di Sorzi. Il Carpi dedice di giocare con tre punte. Proteste sassaresi al 72' per un contatto di Sereni su Varela che cade, si rialza e recupera palla. Gli ultimi minuti la Torres la gioca con tre centrocampisti dopo l'ingresso di Casini. Brivido al 92' su mischia, Coccolo si oppone col corpo al tiro di Tcheuna. La vittoria è salva.

RIPRODUZIONE RISERVATA