A carnevale sfilano le polemiche 

In attesa dei festeggiamenti in maschera, con coriandoli e zeppole, a sfilare per ora sono le polemiche. A una settimana dal via dell’edizione 2025 del carnevale in città si accende lo scontro fra Rete Selargius cultura, Pro Loco e Comune. «La gestione del bando non è stata trasparente, il carnevale a Selargius viene organizzato sempre dalle stesse persone come una sorta di monopolio», denuncia il segretario della rete culturale Claudio Puddu. «Bando regolare, basta innescare inutili guerre che danneggiano tutti», la replica dell’assessora alla Cultura Sara Pilia.

Lo scontro

A scatenare la polemica è il segretario del raggruppamento che conta alcune realtà culturali cittadine, ribattezzata Rete Selargius cultura. «A differenza del bando natalizio, quello del carnevale non è stato divulgato alle realtà associative del territorio, consentendo di fatto solo alla Pro Loco di partecipare e riproporre un format stantio, ripetuto da anni senza alcuna innovazione», denuncia Puddu. «E tutto ciò mentre il budget disponibile è passato da 5mila a 8mila euro. Pur essendo formalmente regolare», dice, «la gestione del bando rivela una disparità di trattamento inaccettabile. La nostra proposta mirava a una gestione più equa delle risorse: destinare una parte del budget a chi ha già organizzato in passato, ma riservare almeno 3mila euro ad altre associazioni con iniziative di reale impatto sociale e culturale».

L’assessora

Critiche che l’assessora alla Cultura Sara Pilia rimanda al mittente. «Stupisce e sconcerta l’accusa di mancata trasparenza davanti a un bando regolarmente pubblicato nel sito istituzionale e ovviamente aperto a tutti», dice. «L’unica proposta pervenuta entro il termine indicato è stata quella della Pro Loco, che ha seguito le procedure ben spiegate nel documento ed evidentemente ignorate da chi chi oggi si lamenta parlando di monopolio e di format stantio senza aver presentato alcun programma alternativo», sottolinea l’esponente della Giunta Concu. «Polemiche fini a se stesse», aggiunge Pilia, «che rischiano di scatenare guerre tra realtà che potrebbero e dovrebbero collaborare per il bene della comunità selargina e non chiudersi in individualismi senza senso che danneggiano tutti».

La Pro Loco

Anche la Pro Loco respinge le polemiche. «Abbiamo semplicemente partecipato a un bando pubblicato dal Comune proprio per non creare disparità, cosa che potevano fare anche le altre associazioni proponendo un loro progetto», precisa lo storico presidente Gianni Frau, che ribadisce: «Il contributo comunale viene investito, insieme ad altre risorse aggiuntive, per la collettività. Non capisco tutto questo astio, anzi ricordo che le porte della Pro Loco sono sempre aperte per chi vuole proporre idee e iniziative».

