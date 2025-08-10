A Carloforte stanotte il Gran Finale Brillante 

Concerto di chiusura questa sera a Carloforte, al Teatro Cavallera, alle 21.30, con Gran Finale Brillante, che vedrà il ritorno sul palco della Carloforte Festival Orchestra sotto la direzione del maestro Andrea Tusacciu, con due star internazionali come il violinista Yury Revich e la pianista Theodosia Ntokou.

Yury Revich è un violinista e compositore austriaco tra i più versatili e innovativi della scena internazionale, noto per unire tradizione e sperimentazione. Vincitore di premi come l’Echo Klassik, si è esibito nei teatri più prestigiosi del mondo e ha collaborato con celebri orchestre e direttori. Le sue composizioni spaziano dal classico all’elettronica e sono state presentate in contesti di grande rilievo, dalle Nazioni Unite a Netflix. Ha fondato Festival Nights, progetto multidisciplinare e impegnato socialmente. Artista carismatico e curioso, è anche Rappresentante Onorario di Unicef Austria.

Theodosia Ntokou, pianista greca acclamata dalla critica internazionale, si è affermata nelle principali sale da concerto del mondo fin da giovanissima. Diplomata tra Atene, Berlino, Budapest e New York (Juilliard), ha collaborato con orchestre prestigiose e vinto importanti concorsi internazionali. È direttrice artistica del festival China Music Series e ha un forte legame artistico con Martha Argerich, con cui ha inciso un apprezzatissimo album su Beethoven. La sua carriera coniuga virtuosismo, visione artistica e un’intensa attività internazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA