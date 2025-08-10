VaiOnline
Live.
11 agosto 2025 alle 00:24

A Carloforte stanotte il Gran Finale Brillante 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Concerto di chiusura questa sera a Carloforte, al Teatro Cavallera, alle 21.30, con Gran Finale Brillante, che vedrà il ritorno sul palco della Carloforte Festival Orchestra sotto la direzione del maestro Andrea Tusacciu, con due star internazionali come il violinista Yury Revich e la pianista Theodosia Ntokou.

Yury Revich è un violinista e compositore austriaco tra i più versatili e innovativi della scena internazionale, noto per unire tradizione e sperimentazione. Vincitore di premi come l’Echo Klassik, si è esibito nei teatri più prestigiosi del mondo e ha collaborato con celebri orchestre e direttori. Le sue composizioni spaziano dal classico all’elettronica e sono state presentate in contesti di grande rilievo, dalle Nazioni Unite a Netflix. Ha fondato Festival Nights, progetto multidisciplinare e impegnato socialmente. Artista carismatico e curioso, è anche Rappresentante Onorario di Unicef Austria.

Theodosia Ntokou, pianista greca acclamata dalla critica internazionale, si è affermata nelle principali sale da concerto del mondo fin da giovanissima. Diplomata tra Atene, Berlino, Budapest e New York (Juilliard), ha collaborato con orchestre prestigiose e vinto importanti concorsi internazionali. È direttrice artistica del festival China Music Series e ha un forte legame artistico con Martha Argerich, con cui ha inciso un apprezzatissimo album su Beethoven. La sua carriera coniuga virtuosismo, visione artistica e un’intensa attività internazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus.

Turismo, non è un’estate da record

Ieri guasto al radar di Decimomannu, raffica di ritardi per i voli su Elmas 
l Cossu, Fresu, L. Piras
Il caso

Allarme botulino, si indaga sull’origine del guacamole In Calabria 5 medici nei guai

La morte di Roberta Pitzalis, oggi l’autopsia Restano gravi le condizioni dell’undicenne 
Francesco Pinna
Il giallo

Delitto di Buddusò, nella pistola la chiave per scoprire il killer

L’assassino è fuggito a piedi Ricerche concentrate nel sud Sardegna 
Emanuele Floris
Il caso

La Regione vuole comprare Serpentara

Il piano della Giunta: 800mila euro per acquisire l’isola del parco di Villasimius  
Il caso

«Stipendi bassi, serve una svolta»

Le opposizioni: «Subito una legge per aumentarli». FI: «Si tagli l’Irpef» 
Firenze

Roncolate alla moglie davanti alle figlie

In fin di vita una 43enne colpita al torace e alla testa: arrestato il marito 
il conflitto

Mosca: «Europei, imbecilli nazisti»

Ma l’Ue non cede: «L’integrità territoriale dell’Ucraina non si discute» 