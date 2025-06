A Cardedu e Oniferi si esulta già 

I primi due nuovi sindaci, in Sardegna, sono quelli di Cardedu e Oniferi, rispettivamente Marcello Vacca e Antonello Piras. Essendo candidati solitari, avevano solo la paura che l’affluenza complessiva nei loro Comuni non arrivasse al 40 per cento: ma già attorno alle 22 di ieri il quorum è stato raggiunto in entrambi i centri (almeno secondo i conteggi delle forze politiche locali: il sito del ministero dell’Interno, in realtà, in entrambi i casi dava ieri sera una partecipazione leggermente inferiore a quota 40). Possono quindi virtualmente già indossare la fascia tricolore sia Vacca (54 anni, consigliere d’opposizione nello scorso mandato prima dell’arrivo del commissario), sia Piras (54 anni anche lui, ingegnere e funzionario regionale, ex vicesindaco).

Scarsa partecipazione

Resta invece lontanissimo l’obiettivo a Goni, l’altro paese con un solo aspirante sindaco, Elia Demuro: alle 23 di ieri aveva votato una manciata di elettori, lo 0,77 per cento. Un flop atteso: i principali soggetti politici di Goni avevano scelto di non presentare liste per lasciar continuare a lavorare il commissario Remo Ortu, poi è spuntata una lista ma con candidati residenti altrove. Molti, a quel punto, hanno anticipato l’intenzione di non votare.

In tutto i Comuni sardi al voto in questa tornata elettorale amministrativa sono sette, compreso Nuoro che è l’unico che – superando i 15mila abitanti – può andare al ballottaggio. Monastir, Soleminis e Luras sono gli altri centri chiamati a eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Ieri, nel complesso, l’affluenza nell’Isola è stata del 43,9 per cento: Goni ovviamente segna il record negativo, mentre gli elettori più diligenti sono stati quelli di Luras, che hanno fatto segnare il 58,3. Oggi si vota dalle 7 alle 15.

Nella Penisola

Stessi orari anche nei tredici Comuni del resto d’Italia impegnati invece nei ballottaggi, avendo celebrato due settimane fa il primo turno. La partecipazione al voto alle 23 di ieri si è fermata attorno al 46 per cento. Le partite clou si giocano a Taranto e Matera. Entrambi capoluoghi di provincia e lontani meno di 100 chilometri tra loro, si trovano in una situazione simile anche per il confronto politico: il candidato di centrosinistra ha prevalso al primo turno, il rivale del centrodestra cerca il sorpasso.

