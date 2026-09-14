A Carcaxia 118 cani in mostra 

La seconda esposizione canina amatoriale, svolta a Carcaxia, non ha deluso le attese. Alla manifestazione hanno partecipato 118 cani, appartenenti a 32 razze, oltre ai meticci. Presenti le unità cinofile dei Vigili del fuoco per la ricerca di persone scomparse, quelle antidroga della Polizia penitenziaria e della Guardia di finanza e le unità antiesplosivo e antidroga dei carabinieri Cacciatori di Sardegna, oltre a un’auto di pattuglia della polizia.

«Durante la mattinata adulti e bambini hanno potuto assistere alle dimostrazioni - affermano gli organizzatori della Leva 1976 - conoscendo da vicino i cani e i loro conduttori e scoprire aspetti dell’addestramento e delle attività quotidiane delle unità cinofile». Nel pomeriggio c’è stata invece l’esposizione dei cani, con una ventina accompagnati da giovanissimi conduttori, dai 6 ai 13 anni. ( s. c. )

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