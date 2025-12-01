VaiOnline
Sindacato.
02 dicembre 2025 alle 00:40

A Carbonia l’assemblea della Cgil sarda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi la Cgil sarda riunisce quadri e delegati da tutta l’isola a Carbonia. Un’assemblea convocata in preparazione dello sciopero nazionale del 12 dicembre, per illustrare le ragioni dello sciopero generale e fare il punto sulle numerose vertenze in sospeso e sulle priorità del sindacato in Sardegna.

L’assemblea inizia alle 10, al Teatro Centrale di piazza Roma, con la partecipazione di Serena Sorrentino, presidente della Commissione per il programma fondamentale della Cgil nazionale. L’apertura è affidata a Franco Bardi, segretario della Camera del Lavoro della Sardegna Sud Occidentale; seguirà la relazione introduttiva del segretario regionale della Cgil Fausto Durante. Poi l’assemblea sarà aperta agli interventi dei segretari e delle segretarie e di delegati e delegati in arrivo a Carbonia dai diversi territori della Sardegna. Sarà l’occasione per discutere della piattaforma dello sciopero contro la manovra del Governo ma anche per affrontare tante tematiche, a cominciare dalle vertenze e dai tanti posti di lavoro a rischio, con criticità ed emergenze in diverse parti dell’isola. Le conclusioni, intorno alle 13.30, sono affidate a Serena Sorrentino, della Cgil nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La classifica

Qualità della vita, Cagliari prima al Sud

l A. Carta, A. Artizzu
Criminalità

Detenuti al 41 bis nel carcere di Uta:tutti uniti per il no

Ornano: purtroppo arriveranno Todde: decisione calata dall’alto 
Marco Noce
1933-2025

È l’ultima volée del principe Nicola

Il primo italiano a vincere uno Slam Campione inimitabile, icona di eleganza 
Enrico Pilia
I messaggi

Emma Bonino, ore di preoccupazione

Magi (+Europa): «Condizioni stabili, è una lottatrice». Solidarietà bipartisan 
Calabria

Assalto a un portavalori, rubati 2 milioni

In azione un commando di una decina di persone armate di kalashnikov 