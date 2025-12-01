A Carbonia l’assemblea della Cgil sarda 

Oggi la Cgil sarda riunisce quadri e delegati da tutta l’isola a Carbonia. Un’assemblea convocata in preparazione dello sciopero nazionale del 12 dicembre, per illustrare le ragioni dello sciopero generale e fare il punto sulle numerose vertenze in sospeso e sulle priorità del sindacato in Sardegna.

L’assemblea inizia alle 10, al Teatro Centrale di piazza Roma, con la partecipazione di Serena Sorrentino, presidente della Commissione per il programma fondamentale della Cgil nazionale. L’apertura è affidata a Franco Bardi, segretario della Camera del Lavoro della Sardegna Sud Occidentale; seguirà la relazione introduttiva del segretario regionale della Cgil Fausto Durante. Poi l’assemblea sarà aperta agli interventi dei segretari e delle segretarie e di delegati e delegati in arrivo a Carbonia dai diversi territori della Sardegna. Sarà l’occasione per discutere della piattaforma dello sciopero contro la manovra del Governo ma anche per affrontare tante tematiche, a cominciare dalle vertenze e dai tanti posti di lavoro a rischio, con criticità ed emergenze in diverse parti dell’isola. Le conclusioni, intorno alle 13.30, sono affidate a Serena Sorrentino, della Cgil nazionale.

