a Capoterra l’amatori  cede alla capolista della b 

L'Amatori Rugby Capoterra saluta la stagione con una sconfitta: la capolista del girone 1 di B Stade Valdotain sbanca il Comunale 22-16. Nel primo tempo, chiuso 5-3 per gli ospiti, i punti capoterresi arrivano con un calcio di Aru. Nella ripresa, bella reazione dei padroni di casa, che si portano in vantaggio 16-15 grazie a una meta di Pace trasformata da Aru e a due piazzati dello stesso calciatore. Alla fine, decisive una meta dello Stade.

In A, la Fir ha deciso di non far disputare il match tra l'Amatori Alghero e Noceto. Si attende si sapere se e quando verrà recuperato il match. ( a.bu. )

Classifica A : Calvisano 78; Settimo Torino 71; Amatori Alghero* 58; Noceto* 56; Parma 50; Piacenza 44; Cus Milano 42; Amatori&Union Milano* 31; Lecco* 16; Unione Monferrato 1.

Classifica B : Stade Valdotain 73; Cus Genova 72; Rho 54; Amatori Capoterra 53; Cernusco 45; Cus Milano 42; Ivrea* 41; Varese 31; Pro Recco 20; Savona* 14.

(* una partita in meno) .

