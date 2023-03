«A Capoterra abbiamo ritrovato la pace» 

Nel centro di via Cagliari, a Capoterra, Veronica e Rostik hanno vissuto per alcuni mesi, fin quando Veronica, che in Ucraina come lavoro faceva la contabile di un negozio, è stata accolta nella casa di un’anziana donna insieme al suo bambino in cambio della collaborazione come badante. Entrambi stanno iniziando ad ambientarsi alla loro nuova vita. Rostik va alla scuola elementare di Via Caprera e frequenta il terzo anno: «Ho fatto amicizia con dei bambini della mia classe», sorride il bambino, «a scuola giochiamo e ci divertiamo insieme. Sto andando anche agli scout, presto faremo una gita all’aperto, mi sto divertendo molto».

«Sono scappata a marzo,», racconta, «vivevamo nei pressi di Odessa, ho lasciato dietro parenti, amici e tutto ciò che hanno costruito negli anni. Non abbiamo avuto tempo per preparare le cose da portare via, abbiamo preso solo ciò che era veramente indispensabile al momento. Siamo partiti con un pullman che ci ha portato fino alla frontiera polacca; arrivati al check-point hanno controllato i documenti, poi ci aspettavano corriere e macchine guidate da volontari che ci hanno portato a Varsavia. Da lì siamo passati per diverse città europee, Berlino, Monaco, Bologna, Firenze e Livorno, dove abbiamo preso il traghetto per Olbia, infine siamo arrivati a Cagliari e ci hanno smistato nei vari centri di accoglienza. Siamo stati fortunati perché siamo arrivati qui senza pagare, grazie all’aiuto dei volontari. Il viaggio è durato quattro giorni».

Un anno fa è scappata dall’Ucraina attacca dalla Russia. Veronica Onopriiuk ha portato con sè quando di più prezioso: il figlio Rostik di 9 anni. Ha trovato un lavoro come badante e una nuova (temporanea) vita a Capoterra.

La fuga

Nuova vita

Il centro

Nel centro di accoglienza Veronica e Rostik hanno trovato delle persone con cui condividere le loro angosce: ci abitano venti persone, tra cui parecchi bambini che giocano spensierati nel giardino, facendo dimenticare agli adulti il dramma da cui sono scappati.

«Il centro è nato come casa canonica; è stato poi abbandonato per diversi anni e non appena è scoppiata la guerra abbiamo chiesto di poterlo usare come centro di accoglienza. Grazie all’aiuto di alcuni capoterresi, in pochi giorni siamo riusciti a farlo diventare un posto confortevole per ospitare le famiglie in fuga» spiega Oksana Ohal, venuta in Italia tanti anni fa e che ha a cuore la condizione dei suoi connazionali. Molti di loro però, come racconta Oksana , «non sono riusciti a trovare lavoro perché le loro qualifiche non vengono riconosciute in Italia, nonostante in Ucraina svolgessero professioni che richiedono delle specializzazioni».

Nonostante tutto, Veronica e suo figlio sono stati fortunati: in Ucraina hanno lasciato la loro casa a un parente, a Capoterra hanno trovato un’abitazione, un lavoro, una vita dignitosa «Siamo fortunati e felici di essere lontani dalla guerra, ma aspettiamo che il conflitto finisca per poter riabbracciare i nostri cari».

