«A Capodanno venite da noi» 

Villasimius prova a contrastare lo strapotere dei grandi centri sardi per la notte di Capodanno con un concerto a sorpresa in piazza Margherita Hack, nel cuore del paese. Sul palco, infatti, la sera del 31 salirà Joe Bastianich (con la band napoletana de La Terza Classe), volto popolare di Masterchef, imprenditore eclettico e adesso (anche) cantante a suon di rock, blues, soul e folk americano. «Cerchiamo - spiega il sindaco Gianluca Dessì - di offrire un grande evento ai sardi e ai turisti che decideranno di trascorrere le vacanze di Natale a Villasimius». Non solo Cagliari, Alghero e Olbia: «Il nostro - aggiunge Dessì - è un Capodanno alternativo dedicato ad ogni fascia di età. Joe Bastianich è un personaggio eclettico che fa divertire e che, fra l’altro, suona un ottimo country». In piazza dalle 22.30 ci sarà anche un corpo di ballo e il dj Alex Farolfi direttamente da Radio Dee Jay.

Il budget

Settantacinquemila euro il budget che il Comune ha messo a disposizione per dicembre (non solo il concerto di fine anno), più altri 45mila euro per le luminarie per un totale di 120mila euro. «In questo modo - spiega Michele Cireddu, consigliere con delega al Turismo - puntiamo a rendere Villasimius appetibile ai turisti anche d’inverno. Stiamo chiedendo l’aiuto delle numerose attività che ci sono in paese affinché restino aperte e offrano i servizi che propongono d’estate in maniera eccellente. Le risposte sono positive».

Duecento, più o meno, i posti letto disponibili anche se, secondo il presidente del consorzio turistico Sergio Ghiani, occorre fare di più: «Tranne qualcuno molto piccolo - spiega Ghiani - gli alberghi sono tutti chiusi, non è sostenibile aprire per soli 3 giorni a meno che non si programmi per tempo. Ecco, bisogna programmare sin da ora per il prossimo anno, solo così Villasimius può competere con Alghero. In ogni caso stiamo dando un buon segnale».

Il calendario

Non solo Capodanno. «Le iniziative - mette in evidenza Laura Frau, assessora agli Spettacoli - hanno l’obiettivo di far riscoprire alla comunità l’unione e la socializzazione durante le festività e non solo. Abbiamo coinvolto le associazioni e tantissimi cittadini». Tra gli appuntamenti ancora in programma la consegna dei doni ai bambini il 24 dicembre (Babbo Natale sarà uno dei soci dell’associazione Crov) e il pranzo sociale dedicato agli anziani il 28 dicembre. «I regali - aggiunge Frau - li abbiamo acquistati dai commercianti e dagli artigiani locali». Gli appuntamenti continueranno sino al 7 gennaio.

