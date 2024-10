A Capodanno un artista da sold out 

Più piazze piene di musica per il brindisi di fine anno, più giorni di festa. Parte il countdown per il nuovo Capodanno e l’amministrazione annuncia le novità. Da piazza Yenne-Largo Carlo Felice, dove si svolgerà l’evento clou con protagonista «un artista che negli ultimi cinque anni si sia esibito almeno in uno stadio con 15mila presenze», al Bastione di Santa Croce, da piazza San Giacomo a piazza Garibaldi. Grandi eventi musicali gratuiti con artisti sardi e di livello nazionale o internazionale per salutare il 2024 e accogliere il 2025. Torna il Capodanno diffuso che farà suonare contemporaneamente quattro piazze. Ma la novità di quest'anno è l’apertura agli sponsor che potranno arricchire, sul piano artistico ed economico, l’offerta con altre proposte che, si vedrà, potrebbero allungare i giorni della festa. «Sarà un Capodanno diffuso che animerà anche i giorni precedenti rispetto alla fine dell’anno», spiega Massimo Zedda. «Dai primi di dicembre, considerando anche gli eventi di Natale, fino ai giorni successivi al Capodanno, avremo un'animazione della città diffusa per un mese intero. Con particolare attenzione alla qualità dell’offerta artistica che poi, in base alle proposte pervenute, potrà essere migliorata in base a risorse aggiuntive portate dalle sponsorizzazioni», aggiunge.

L’epicentro

C'è voglia di arte e cultura, c'è voglia di tornare a vivere la città nei suoi spazi. l budget è di circa 300mila euro più 60mila per la promozione (c’è il cofinanziamento della Regione). Il clou, come detto, sarà nel Largo, ma la festa «Il Capodanno diffuso consente a tante persone, famiglie e turisti, di frequentare più luoghi della città senza quell’elemento di timore legato al grandissimo evento concentrato su un solo luogo che rischia di allontanare una fascia di popolazione. In più, offrire animazione in più piazze, consentirà di poter ospitare più artisti», quelli sardi saranno tra i protagonisti, «e più generi musicali», spiega ancora Zedda. In pratica, concentrare risorse in un solo evento rischierebbe di privare delle risorse sufficienti le altre iniziative. Ed è questa la scelta fatta dalla Giunta che ha preferito puntare sui festeggiamenti diffusi. «Penso che il concerto della star possa essere ospitato in spazi diversi dalle piazze, magari al Molo Rinascita», dice ancora il sindaco, «ma occorre parlarne con l'Autorità portuale, e in un altro periodo, non a Capodanno: per un big occorre una programmazione mirata».

Gli sponsor

I preparativi iniziano ora con la pubblicazione del bando (che scade il 7 novembre). «È stato pubblicato un bando aperto perché gli operatori culturali e di spettacolo potranno presentare proposte anche nei giorni precedenti il Capodanno», spiega l’assessora alla Cultura e spettacolo Maria Francesca Chiappe. «Ma la vera novità di quest’anno è l’apertura agli sponsor», dice ancora, «che potranno concorrere per far salire il budget a disposizione. E il fatto che i criteri sono ben precisi e non tengono conto del minimo ribasso perché a far crescere il punteggio nella valutazione delle offerte sarà il carattere artistico della stessa».

Per il Natale

Parallelamente il Comune si muove anche per organizzare gli eventi del Natale. Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2025 «sono previste attività lungo le vie commerciali del centro con iniziative di intrattenimento e animazione, soprattutto musicale, in acustico», spiega ancora l’assessora Chiappe. Che poi aggiunge. «È andato a buon fine anche il bando sulle luminarie, stiamo ultimando gli adempimenti burocratici: le strade sono quelle che erano state indicate nel bando», ci saranno per esempio viale Trieste e viale Sant’Avendrace, «ma stiamo valutando un ampliamento con integrazioni anche in altre strade della città». ( ma. mad. )

