A Capodanno tutto esaurito 

Fine anno col botto a Carbonia e a trarne beneficio sono anche gli operatori del settore alberghiero e turistico. Erano anni che la città non proponeva un calendario tanto ricco. Si inizia il 27 con la grande novità di questa stagione ovvero con eroCaddeo, il secondo classificato all’ultima edizione di X Factor, il 30 spazio allo spettacolo di Umberto Smaila e si conclude il 31 con l’attesissima esibizione di Jimmy Sax, che da diverso tempo riempie le piazze di tutto il mondo. Non ancora ufficiale e non confermata dell’amministrazione, la notizia che corre da giorni su un possibile concerto il 29 in piazza Roma di Paolo Belli.

Agende piene

I bed and breakfast per esempio sono già pieni e hanno dovuto rifiutare anche diverse prenotazioni . Federica Ballocco di “Il sogno di Mario” è positivamente stupita «le nostre stanze sono già piene ma stiamo continuando a ricevere telefonate di chi vuole venire in città a vedere, per esempio, Jimmy Sax. Solo ieri abbiamo dovuto rifiutare una prenotazione per sei persone». Anche Paolo Manca del B&B “Paolo e Daniela” è assolutamente soddisfatto: «Per l’ultimo dell’anno è tutto pieno e sicuramente la programmazione del Comune ha inciso positivamente». Anche gli alberghi non si possono certo lamentare. Graziella Montisci dell’Acquarius è certa che «le prenotazioni stanno continuando ad arrivare. Principalmente di coppie e certamente molte sono legate agli eventi di fine anno». Stesso discorso ma con qualche sfumatura diversa per altre strutture presenti in città. Maxwell Frongia del Tanit tiene a precisare: «Noi in genere abbiamo i nostri pacchetti inclusivi di cena e animazione ma siamo assolutamente contenti che l’amministrazione con questa programmazione contribuisca a portare il nome della città in giro per l’Italia e per il mondo perché tutti ne trarremo vantaggio». Discorso simile a quello di Roberto Ghessa del Lù Hotel: «Anche noi abbiamo le nostre offerte specifiche per il veglione ma una volta terminato con quelle, le camere rimanenti saranno sicuramente a disposizione di chi vorrà partecipare agli eventi pubblici».

Il Comune

Per l’assessore al Turismo e alle Attività produttive nonché vice sindaco Michele Stivaletta: «Quest’anno abbiamo voluto fare una scommessa in più, organizzando anche la notte del 31, che a questi livelli non si era mai vista in città – racconta –. Ci stiamo muovendo anche per cercare di coordinare l’offerta logistica e non solo. Tra lunedì e martedì l’ufficio turistico “Carbonia turismo” pubblicherà l’elenco di tutte le attività ricettive, food e beverage a disposizione dei cittadini».

