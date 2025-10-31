VaiOnline
Capoterra.
01 novembre 2025 alle 00:27

A Capodanno si balla in piazza Liori 

Il Comune stanzia 50mila euro per il concertone di San Silvestro 

Tutti in piazza per salutare l’arrivo del nuovo anno a suon di musica: dopo il successo dello scorso anno, il Comune ha deciso di organizzare nuovamente il Capodanno con un grande concerto. Per il veglione del 2024 al Parco urbano erano arrivate quasi 3mila persone, quest’anno, per assistere alla serata in piazza Liori potrebbero essere anche di più: tra gli ospiti in programma ci saranno i Toy Hammer, Dj Jad degli Articolo 31 e lo spettacolo musicale che rievoca i successi degli anni Novanta.

La scelta

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come il Comune per i festeggiamenti di fine anno abbia investito 50mila euro, ai quali si aggiungeranno i contributi della Regione: «Stiamo organizzando un grande cartellone di appuntamenti, la ciliegina sulla torta sarà il veglione in piazza, dalle 22, per più di quattro ore, in piazza Liori ci sarà tanto divertimento per tutte le età. L’esperimento dello scorso anno è andato a buon fine: se gli appuntamenti vengono organizzati a dovere e ci sono artisti di livello, il pubblico risponde in maniera positiva, ecco perché abbiamo deciso di puntare ancora sul Capodanno in piazza».

La festa

Giovanni Montis, assessore allo Sport e Spettacolo, sottolinea l’impegno delle associazioni del paese nell’organizzazione degli appuntamenti di fine anno: «Dopo il successo inaspettato dello scorso anno con il concerto della band "Tieni il Tempo”, e quello più recente dei Nomadi, abbiamo deciso di dare vita a un altro appuntamento di livello. Siamo certi, come è accaduto lo scorso anno, che il nostro Capodanno attirerà anche i residenti dei centri vicini: per tutto il periodo delle feste ci saranno tanti appuntamenti che contribuiranno ad accendere l’atmosfera natalizia».

Verso il Natale

L’organizzazione del cartellone degli appuntamenti di Natale sarà affidata al centro commerciale naturale Welcome to Capoterra, che riunisce numerose attività del territorio. «In piazza Liori verranno allestiti i mercatini di Natale, grazie all’acquisto da parte del Comune delle casette in legno – racconta il presidente del Ccn, Roberto Mulliri -, a breve lanceremo una manifestazione di interesse per dare la possibilità, in giorni distinti, ad artigiani, hobbisti, produttori agroalimentari e commercianti di avere il proprio spazio espositivo. Durante il periodo delle feste verrà allestita la casa di Babbo Natale, saranno presenti i giochi gonfiabili, e ci sarà spazio per tanti appuntamenti organizzati per il divertimento dei bambini».

