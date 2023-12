A Capodanno, cento pasti per i poveri 

Anche per Capodanno i Servizi sociali del Comune consegneranno i pasti a domicilio a oltre 100 persone. Si tratta di anziani del Servizio di assistenza domiciliare, ospiti del sistema di accoglienza e altre persone indicate dagli operatori.

A chiudere gli interventi speciali previsti per il periodo natalizio sarà il Pranzo della solidarietà, organizzato per il giorno dell'Epifania a Terramaini e destinato a oltre 500 persone che vivono in situazione di povertà.

Intanto sono in fase di assegnazione i pacchi spesa a favore delle persone che richiedono supporto economico straordinario al Comune (ex Reddito di Cittadinanza e persone in stato di bisogno generalizzato), mediante segnalazione e richiesta dei servizi sociali territoriali che ricevono l'utenza richiedente. I pacchi sono differenziati per numero di componenti e variano da un minimo di 70 a un massimo di 280 euro per nucleo familiare.

