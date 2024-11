A Capodanno c’è Stewart Copeland 

Figura unica nella musica mondiale, leggendario batterista e fondatore dei Police, tra le band che hanno rivoluzionato la musica rock dagli anni ‘80, Stewart Copeland sarà la star del Capodanno di Cagliari in piazza Yenne. Non è ufficiale, non ancora. Lo diventerà oggi quando il Comune annuncerà il nome dell’ex batterista dei Police per festeggiare la fine dell’anno con i cagliaritani sotto Carlo Felice in un conferenza stampa: è questo l’esito del lavoro della commissione valutatrice che (per un problema amministrativo) non ha ammesso l’altra offerta, quella di Comunica 99 che per la notte di San Silvestro aveva proposto come artista nazionale (quello che doveva soddisfare il criterio imposto dalla Regione dei 15mila spettatori in un concerto degli ultimi tre anni) La Rappresentante di Lista. Con una sola offerta rimasta in piedi, il Capodanno se lo aggiudica ancora una volta Vox Day (Davide Catinari e Serenella Piras) che cinque anni fa aveva portato in piazza Yenne (era quello l’ultimo Capodanno diffuso prima del ritorno di quest’anno) i Subsonica.

La svolta

Dopo alcuni giorni segnati da proteste di alcuni organizzatori per i disservizi sulla piattaforma utilizzata per presentare le offerte, riapertura del bando (voluta dal Comune) per nove ore, nuovi problemi, richieste di annullamento e la possibilità ventilata di presentare persino esposti in Procura, ieri è arrivata la svolta. Nel pomeriggio è tornata a riunirsi la commissione per assegnare la gara: già si sapeva che anche dopo la riapertura dei termini (martedì) le offerte da esaminare erano sempre due, quelle arrivate il giorno della scadenza del bando (il 14 novembre). Ovvero la proposta di Vox Day, Stewart Copeland appunto, e l’altra di Comunica99. Di fronte all’esclusione della proposta di Sergio Piras, che puntava su un programma con una forte partecipazione anche delle band sarde (i Tazenda per il primo gennaio, i Sa Razza lo stesso giorno nella stessa piazza Garibaldi, ma anche i Lapola il 30 dicembre, solo per fare qualche esempio), Vox Day ha avuto “vita facile”.

L’artista di punta

Dal cilindro di compositore eclettico che ama stare al confine più che in territori (pre)definiti, Stewart Copeland in piazza Yenne tirerà fuori pietre miliari come Roxanne o Every breath you take, Don't stand so close, Message in a bottle, accompagnato da un’orchestra sinfonica. Sarà quello l’evento principale di questo Capodanno che la nuova amministrazione ha voluto spalmare su più giornate di festa, si partirà il 30 dicembre e si terminerà l’1 gennaio, e su più piazze, dove accanto a piazza Yenne che rappresenta quella principale (per i festeggiamenti della notte del 31 dicembre) ci sono anche piazza San Giacomo, il Bastione di Santa Croce e piazza Garibaldi. Il resto del programma di Vox Day sarà reso noto oggi. Ma come aveva anticipato nei giorni scorsi Davide Catinari senza mai rivelare i nomi degli artisti della sua proposta, quel che è certo è che «sarà un’offerta artistica di qualità».

Il nome di Copeland non è un’assoluta novità per Cagliari: il batterista statunitense, infatti, figurava tra gli artisti di punta anche per gli spettacoli della scorsa programmazione estiva in città, poi alla fine non se ne era fatto più niente. Occasione solo rimandata, a questo punto. Aspettando la conferma nella giornata di oggi, naturalmente.

RIPRODUZIONE RISERVATA