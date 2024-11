A capo degli 007 Usa la pacifista filorussa che posta video falsi 

Washington. È stata accusata di aver contribuito a diffondere la disinformazione del Cremlino, ha un passato da pacifista anti-sistema e si è schierata a favore di Julian Assange e Edward Snowden contro il governo degli Stati Uniti. Ora la 43enne Tulsi Gabbard è stata nominata da Donald Trump alla guida di tutte le agenzie di intelligence americane, una posizione creata dopo gli attacchi dell’11 settembre che gestisce un budget di circa 70 miliardi di dollari.

La nuova numero uno degli 007 a stelle e strisce è stata democratica fino a quest’anno, ma come pochi altri politici sulla scena americana è un personaggio complesso, difficile da incasellare. Una veterana di guerra - è stata in Iraq - che ha denunciato la guerra, una vegana e ambientalista che è passata ad un partito in parte negazionista del cambiamento climatico, una critica dell’establishment ora a capo di una parte di esso. Con le sue numerose apparizioni sui media e la sua retorica diretta, Gabbard si è costruita un seguito fedele a destra e a sinistra. In un editoriale sul Wall Street Journal nel 2019, quando ha annunciato la sua candidatura alle primarie dei democratici, dichiarava di volere che gli Stati Uniti smettessero di «tentare di controllare il mondo e rovesciare i governi». «Bisogna porre fine alla nuova Guerra Fredda e alla corsa agli armamenti nucleari, e reindirizzare le nostre risorse verso i bisogni urgenti nel nostro Paese», sosteneva. Due anni fa è stata accusata di aver amplificato la propaganda russa pubblicando sui social un video in cui si parlava dei presunti laboratori di armi biologiche in Ucraina finanziati dagli Usa. Un fatto smentito dal governo di Kiev e da quello degli Stati Uniti, oltre che da giornali e ricercatori.

