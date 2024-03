A Capitana è tornata la sabbia 

Sorpresa! È ricomparsa la spiaggia. A pochi giorni dalla Pasqua, il litorale quartese offre uno spettacolo inaspettato. Laddove c’erano solo muretti e scogli, in uno degli angoli più belli della costa, davanti al mare cristallino di Capitana, ecco di nuovo una lunga distesa di sabbia bianca. Più o meno 200 metri, con una larghezza di 20 metri, come non si vedeva da tanto tempo.

Cosa è successo

Il fenomeno è stato favorito da un inverno molto mite, che non ha portato grosse mareggiate, ma non c’è da illudersi che tutto resterà così anche con l’arrivo dell’estate: è infatti molto probabile che come già successo in passato, la spiaggia possa di nuovo sparire, inghiottita dal mare.

«Le spiagge hanno questo tipo di dinamiche, cambiano continuamente, in risposta ai loro meccanismi ed alle forzanti meteomarine» spiega Sandro Demuro, professore ordinario di Geomorfologia costiera dell’Università di Cagliari, «fa parte dei cicli naturali, le spiagge vanno e vengono in periodi che non sempre sono quelli turistici».

Le previsioni

Nel caso anche di Capitana, «è possibile che la spiaggia sparisca tra una settimana. Questo perché è super costruita e i muri delle case sono riflettenti, nel senso che quando arriva la mareggiata le onde impattano su questi e l’acqua e la poca sabbia accumulata davanti vengono riflesse al largo. Dove non ci sono muri non c’è questo meccanismo di allontanamento determinato dall’azione dell’uomo». Il ritorno della spiaggia, «è dovuto soprattutto al fatto che non è stata utilizzata. Non sono passati i trattori, non è passata la gente, la biomassa sedimentata è restata a lungo in situ per il semplice motivo che non c’era sabbia sufficiente per poterla utilizzare. E a questo si aggiunge un inverno molto mite, con poco vento da sud e poche mareggiate che hanno creato una situazione ideale che tutti vorrebbero ma comunque effimera e instabile».

Ma nell’attesa che, come molto probabile, la spiaggia scompaia di nuovo e non resti altra scelta che stendere l’asciugamano su scogli e muretti, ci si gode questo fenomeno inatteso.

Le reazioni

Ieri mattina erano in tanti i curiosi arrivati per osservare la spiaggia e anche, complice la bella giornata, per la prima tintarella. «Sono molto contento che ci sia di nuovo la spiaggia, perché lì sono sempre andato» spiega Stefano Cogoni che è anche presidente dell’associazione Amici dei fortini, «soprattutto quando c’era ancora la sabbia. Mi ricordo che l’acqua era molto bassa, era uno spettacolo. Sarebbe davvero bello se restasse così anche quest’estate, così ci sarebbe la possibilità di andare vicino in un posto bellissimo senza per forza dover arrivare a Villasimius o in altre zone».

Gli altri arenili

La notizia della ritrovata spiaggia di Capitana, si è diffusa in men che non si dica, in tutto il litorale. «Anche a Margine Rosso la spiaggia si sta riprendendo il suo spazio soprattutto sotto la ringhiera» dice il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «ci sono una serie di condizioni che stanno modificando i fondali del mare».

Nella zona vive e lavora anche il presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta: «Quest’anno la natura ci ha fatto una piacevole sorpresa e regalato una spiaggia bianca caraibica “aggiuntiva”, pronta ad accogliere quartesi e turisti», dice. Ma chissà se i turisti di luglio riusciranno davvero a sdraiarsi su quella sabbia o se il mare ha in serbo piani diversi.

