VaiOnline
Palermo.
09 agosto 2025 alle 00:20

A Capaci tutto il paese in chiesa dietro la bara bianca di Simona 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Palermo. Ad accogliere la bara bianca di Simona Cinà, la giovane pallavolista trovata una settimana fa senza vita durante una festa di laurea nella piscina di una villa, ieri in piazza a Capaci c'era l’intero paese. Al centro, davanti alla chiesa Madre, le compagne di squadra: tutte indossavano la maglia di gioco dell’amica, la numero 24. A fianco a loro le giovanissime allieve allenate da Simona. Volti commossi e tante lacrime soprattutto quando sono arrivati la mamma Giusy, il papà Luciano, la gemella Roberta e il fratello Gabriele.

È stato un viaggio lungo, quello che ha portato il feretro dall'istituto di medicina legale di Palermo, dove è stata eseguita l'autopsia sul corpo della ventenne, a Capaci. Un incidente sull'autostrada ha bloccato il corteo per un'ora. «La morte di Simona è un pezzo di futuro di questo paese che se ne va. Lo dimostra anche la partecipazione di oggi», ha detto il sindaco di Capaci, Pietro Puccio: «Muore chi è dimenticato e lei non sarà dimenticata».

Sulla morte della ragazza indaga la procura di Termini Imerese, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo. L'autopsia ha stabilito che Simona è deceduta per annegamento. Gli esami tossicologici diranno cosa ha determinato il malore che ha probabilmente fatto perdere i sensi all'atleta, poi affogata.

Il parroco, don Giuseppe Salamone, ha chiesto con fermezza la verità: «Si faccia chiarezza su quel che è accaduto in quei tragici 50 minuti», ha detto durante l'omelia. Nei giorni scorsi i familiari della ragazza avevano sollevato interrogativi: «Perché nessuno si è accorto che stava male mentre era in acqua? Perché nessuno ci ha avvertiti?». A scoprire quel che era accaduto è stata la madre della ventenne che, non vedendola tornare a casa, l'ha chiamata al cellulare. Le ha risposto uno degli amici, dicendole di correre alla villa. Lì i Cinà avrebbero avuto l'impressione che il giardino e la piscina fossero stati ripuliti. Secca, però, la smentita dalla Procura: ha escluso che la scena fosse stata alterata.

Fuori dalla chiesa, ad attendere Simona anche un collega che con la ragazza aveva lavorato in discoteca negli ultimi mesi: «Era attenta, anche dal punto di vista lavorativo. È difficile credere che possa aver perso il controllo», ha detto riferendosi all'ipotesi di un malore perché ubriaca. Alla fine della cerimonia un lungo applauso e tanti palloncini bianchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 