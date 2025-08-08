A Capaci tutto il paese in chiesa dietro la bara bianca di Simona 

Palermo. Ad accogliere la bara bianca di Simona Cinà, la giovane pallavolista trovata una settimana fa senza vita durante una festa di laurea nella piscina di una villa, ieri in piazza a Capaci c'era l’intero paese. Al centro, davanti alla chiesa Madre, le compagne di squadra: tutte indossavano la maglia di gioco dell’amica, la numero 24. A fianco a loro le giovanissime allieve allenate da Simona. Volti commossi e tante lacrime soprattutto quando sono arrivati la mamma Giusy, il papà Luciano, la gemella Roberta e il fratello Gabriele.

È stato un viaggio lungo, quello che ha portato il feretro dall'istituto di medicina legale di Palermo, dove è stata eseguita l'autopsia sul corpo della ventenne, a Capaci. Un incidente sull'autostrada ha bloccato il corteo per un'ora. «La morte di Simona è un pezzo di futuro di questo paese che se ne va. Lo dimostra anche la partecipazione di oggi», ha detto il sindaco di Capaci, Pietro Puccio: «Muore chi è dimenticato e lei non sarà dimenticata».

Sulla morte della ragazza indaga la procura di Termini Imerese, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo. L'autopsia ha stabilito che Simona è deceduta per annegamento. Gli esami tossicologici diranno cosa ha determinato il malore che ha probabilmente fatto perdere i sensi all'atleta, poi affogata.

Il parroco, don Giuseppe Salamone, ha chiesto con fermezza la verità: «Si faccia chiarezza su quel che è accaduto in quei tragici 50 minuti», ha detto durante l'omelia. Nei giorni scorsi i familiari della ragazza avevano sollevato interrogativi: «Perché nessuno si è accorto che stava male mentre era in acqua? Perché nessuno ci ha avvertiti?». A scoprire quel che era accaduto è stata la madre della ventenne che, non vedendola tornare a casa, l'ha chiamata al cellulare. Le ha risposto uno degli amici, dicendole di correre alla villa. Lì i Cinà avrebbero avuto l'impressione che il giardino e la piscina fossero stati ripuliti. Secca, però, la smentita dalla Procura: ha escluso che la scena fosse stata alterata.

Fuori dalla chiesa, ad attendere Simona anche un collega che con la ragazza aveva lavorato in discoteca negli ultimi mesi: «Era attenta, anche dal punto di vista lavorativo. È difficile credere che possa aver perso il controllo», ha detto riferendosi all'ipotesi di un malore perché ubriaca. Alla fine della cerimonia un lungo applauso e tanti palloncini bianchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA