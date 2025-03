A Cannigione con Coez, Aka7even e Shari 

Con 63 dischi di platino e 23 dischi d’oro conquistati in 15 anni di carriera sui palcoscenici di tutta Italia, il cantautore romano Coez è la stella della Pasquetta 2025 per l’apertura di un’altra grande stagione di eventi ad Arzachena. Il concerto a ingresso gratuito, unica data in calendario dell’anno, è in programma lunedì 21 aprile, a partire dalle 16.30 al parco Riva Azzurra sulla spiaggia del borgo di Cannigione. In scaletta anche le esibizioni di Aka7even e Shari. L’organizzazione è a cura di Celebration Agency e Vivo Concerti.

Coez è tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale attuale e nel tempo si è affermato come uno dei più amati e apprezzati del nuovo cantautorato italiano. Lo scorso 17 gennaio ha lanciato “Mal di te”, ultimo singolo che ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo musicale per l’artista, all’anagrafe Silvano Albanese. Tra i suoi più grandi successi l’album autoprodotto “Faccio un casino”, da cui è estratto il brano vincitore di 8 dischi di platino “La musica non c’è” (2017); il singolo “È sempre bello” (2019); gli album “Volare” (2021) e “Lovebars” (2013).

Coez accompagna così l’uscita del nuovo singolo “Mal di te!, tra quelli che porterà sul palco di Arzachena: «Questi ultimi anni sono stati un bel “Volare”, fra alti e bassi non ho mai perso la rotta. Si ritorna a terra con una nuova canzone, di quelle con le lacrime dentr»”.

Spiega la delegata allo Spettacolo, Nicoletta Orecchioni: «l concerto di Coez, AKa7even e Shari sono l’evento di punta del nostro calendario. Iniziamo in grande stile la stagione turistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA