A canestro l’azzurra Olandi 

Una vittoria e tante buone indicazioni in vista del futuro. Si conclude col sorriso l’esperienza di Giulia Olandi con la Nazionale Under 15 femminile, impegnata a Heraklion (Grecia) nel Torneo dell’Amicizia.

Ieri, nell’ultima giornata della competizione, la selezione guidata da coach Moscovini ha superato le padrone di casa elleniche col punteggio di 68-63. Il talento del Basket 90 Sassari ha fatto registrare 4 punti (compresi due liberi cruciali nel finale) e 4 rimbalzi in 20 minuti sul parquet.

Nelle precedenti due gare le azzurrine avevano collezionato altrettante sconfitte al cospetto di Francia (63-52) e Spagna (74-44). Olandi si era comunque segnalata come top scorer, nelle fila dell’Italbasket, in entrambi i match: per lei 13 personali contro le transalpine (con 4/12 al tiro, conditi da 5 rimbalzi) e 9 con 4 carambole di fronte alla forte compagine iberica.

La giovane algherese, classe 2008, raggiungerà domani il ritiro dell'Under 16, che l'ha selezionata per un raduno propedeutico all'Europeo di categoria che si disputerà a Izmir (Turchia) dall'11 al 19 agosto.



