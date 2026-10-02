A Campobasso una Torres d’assalto 

La Torres che fatica in trasferta (un punto in tre gare) contro il Campobasso che non brilla in casa (4 punti sui 9 a disposizione). Appaiate al sesto posto, domani pomeriggio in Molise, alle 14.30, due squadre cercano di capire se i playoff possono essere la rotta costante della stagione. Lo conferma il tecnico Alfonso Greco: «Sarà un bel test per capire a che punto siamo e quanto valiamo». L’equilibrio tra le due antagoniste riguarda anche le sconfitte (due a testa) e i quattro risultati utili consecutivi. Nel differenziale delle reti un leggero vantaggio dei molisani: 11 gol segnati (7 dopo l’intervallo) e 10 subiti, invece i rossoblù sono in equilibrio perfetto con 8 reti all’attivo e altrettante al passivo.

Rientri

Finalmente sono più i recuperi che i giocatori costretti a dare forfait. Il tecnico Greco ha specificato: «Zanandrea e Scaringi si sono allenati col gruppo, anche se quest’ultimo è due mesi fermo quindi va inserito con gradualità. Abbiamo recuperato anche l’attaccante Bunino». Restano invece fuori il centravanti lungodegente Sorrentino e il difensore Nunziatini, che è stato operato a inizio settimana a un menisco del ginocchio destro e rientrerà tra un mese. Un paio di giocatori sono in dubbio per problemi fisici, ma non è più emergenza, anche se la Torres è ben lontana dall’essere al completo e in condizione. «Sarebbe importante avere tutti a disposizione per gestire meglio le rotazioni, ma andiamo avanti così, sperando di essere più precisi in avanti perché le occasioni le creiamo».

L’avversaria

Il tecnico Devis Mangia (ex allenatore della nazionale Under 21, argento agli Europei 2013) propone in genere la difesa a quattro, con tre centrocampisti e un trequartista dietro le due punte. I migliori realizzatori sono Stoppa con 4 gol e Prado Oliveira con 3. L’organico è un mix di giocatori esperti, elementi già rodati e qualche giovane come il ventenne centrocampista Carfora e il collega di reparto Pellitteri, 22 anni. L’allenatore dei rossoblù inquadra così il Campobasso: «Sono una buona squadra, molto pericolosa in attacco dove hanno tecnica e imprevedibilità. Servirà una partita di spessore per fare risultato».

La probabile formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Kebbeh, Antonelli, Berto (Zanandrea); Zecca, Brentan, Mastinu, Liviero; Lunghi (Carboni); Di Stefano, Scotto. Allenatore Greco.

Giampiero Marras

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