A Campo Pisano nascerà un’area Pip 

Un milione di euro dalla Regione per avviare le opere di urbanizzazione della nuova zona artigianale (Pip) che dovrà sorgere a Campo Pisano. È la somma che il Comune di Iglesias chiede attraverso un nuovo bando regionale, con l’impegno ad aggiungere 200 mila euro di risorse comunali in caso di concessione del contributo. La Giunta ha infatti approvato la candidatura del progetto dell’area Pip da 1,2 milioni di euro denominato “Opere di urbanizzazione primaria di Campo Pisano”.

Le verifiche

«Per il Pip di Campo Pisano abbiamo ottenuto finora circa 70 mila euro per la progettazione urbanistica dell'area – spiega l’assessora all’Urbanistica Giorgiana Cherchi -, che si trova attualmente nella fase di verifica ambientale preliminare. La progettazione è stata predisposta e ora dobbiamo procedere con i successivi passaggi amministrativi: primo fra tutti, dovrà essere sottoposto al Consiglio comunale per l'adozione». Con la delibera del 22 ottobre il Comune ha approvato la candidatura a un nuovo bando regionale per realizzare le opere di urbanizzazione: «Candidandoci al bando abbiamo richiesto un milione di euro alla Regione e prevediamo un cofinanziamento comunale di 200 mila euro, nel caso in cui il contributo venga concesso. – spiega l’assessora - Si tratta dei primi fondi che richiediamo per realizzare concretamente le infrastrutture della nuova zona artigianale».

Gli obiettivi

Sull’iter amministrativo l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas racconta: «La proposta è stata portata in Giunta dal mio settore su richiesta dell’assessore Daniele Reginali, competente per le attività produttive. La candidatura riguarda infatti un intervento legato allo sviluppo delle aree destinate alle imprese». L’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali sottolinea invece la natura del finanziamento: «La Regione pubblica periodicamente bandi per sostenere e potenziare le aree produttive. Si tratta di risorse vincolate a questo tipo di interventi, nell’ambito delle politiche regionali a favore delle zone destinate alle attività economiche». La strada da percorrere resta comunque lunga. «Dovrebbero servire all’incirca quattro milioni, quattro milioni e mezzo per tutte le opere di urbanizzazione. - afferma l’assessora Cherchi - Il milione richiesto alla Regione rappresenterebbe comunque un primo tassello di un intervento più ampio, da realizzare progressivamente attraverso ulteriori risorse».

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