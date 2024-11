A calcio balilla con Makoumbou e Adopo 

Il Cagliari sfrutta la sosta per consolidare il legame col territorio: ieri la società è stata protagonista con tre eventi diversi. Ad Alghero, locale Doppio Malto, Adopo e Makoumbou hanno inaugurato il torneo di calcio balilla che sarà itinerante nei ristoranti del partner del club, con premi ed esperienze targate Cagliari in palio. A seguire, i due centrocampisti si sono spostati a Macomer ospiti dell'amministrazione comunale per “Sardegna Alternativa”, 22ª Mostra Regionale del Libro edito in Sardegna in corso fino a domenica. Nell'occasione inaugurato il nuovo Cagliari Club locale.

«Sempre bello incontrare la nostra gente», hanno detto Adopo e Makoumbou. «Dovunque andiamo è un bagno d'amore per il Cagliari, ci dà tanta forza: fa piacere sentire l'affetto anche lontano dalla città, emblema di quanto il Cagliari unisca un'intero popolo». A Cabras, invece, l'evento ha riguardato la Football Academy che arriva nel Sinis con l'affiliazione con l'Atletico Cabras. Il responsabile Mattia Belfiori, con Ciocci e Kingstone, ha incontrato i dirigenti e oltre 100 giovani atleti. «Ascoltate con attenzione i vostri allenatori, divertitevi e inseguite i vostri sogni», il messaggio dei due, che si sono intrattenuti coi ragazzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA